Як показала практика початку повномасштабного вторгнення – люди, які розуміють куди та навіщо прийшли, є більш вмотивованими. Про це 24 Каналу розповів боєць ЗСУ та політтехнолог Петро Охотін.
До теми Навіщо Україна створює "Гвардію наступу": генерал-лейтенант пояснив їхні завдання
Стопами легендарного "Азова"
Зараз ситуація на фронті є гарячою і рішення про формування відповідних бригад є позитивним. Крім того, добровольці отримають право обрати, до якої бригади хочуть долучитися. Цей фактор більше мотивує людей, аніж отримання розподілення.
Що цікаво, саме Міністерство внутрішніх справ ініціювало формування "Гвардії наступу". Свого часу легендарний полк "Азов" також був легалізований з добровольчого батальйону в складі МВС та Нацгвардії.
Добровольці отримають якісне навчання
Охотін зазначив, що батальйони формуватимуть люди, які мають бойовий досвід. Відтак, добровольці пройдуть якісне навчання.
З огляду на склад людей, які організовують "Гвардію наступу", навчання там буде на вищому рівні із застосуванням досвіду, який показала ця війна,
– сказав боєць ЗСУ.
Охотін прокоментував створення "Гвардії наступу": дивіться відео
За його словами, на початку війни багато експертів припускали, що це буде конфлікт низької інтенсивності, який характерний сучасному світу. Відповідно це мала б бути й інша стратегія.
"За 11 місяців війни вже здобуто та формалізовано багато досвіду, а також обмірковано та перенесено у плани навчань", – підкреслив боєць ЗСУ.
В Україні формують "Гвардію наступу": що відомо
- Про створення формування повідомив тимчасовий виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, до "Гвардії наступу" увійдуть військовослужбовці та правоохоронці, які героїчно зарекомендували себе на фронті.
- Добровольці не виконуватимуть жодних тилових завдань, а займатимуться виключно звільненням окупованих російськими загарбниками територій.
- Набір до підрозділів вже відкритий. Нацгвардія запрошує у "Буревій", "Червону калину", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" та легендарний "Азов". Державна прикордонна служба України чекає нових бійців у бригаді "Сталевий кордон", а Нацполіція – у штурмовій бригаді "Лють".
- Політолог Валентин Гладких вважає, що не всі зможуть за своїми знаннями, вміннями, фізичною формою та ментально-психічним здоров'ям пройти цей відбір та потрапити на службу до української "Гвардії наступу". На його думку, це буде військова еліта.