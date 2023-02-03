Так, потрапити на службу до "Гвардії наступу" не буде під силу першому ліпшому. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Валентин Гладких.

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У "Гвардії наступу" буде військова еліта

Політолог розповів, що охочі долучитися до цих штурмових бригад проходитимуть певний вишкіл. Їх готуватимуть для того, щоб вони стали висококласними професіоналами, а потім змогли свої знання та навички використати на полі бою

До складу української "Гвардії наступу" мають увійти штурмові загони, а також правоохоронці. Так, коли українські захисники звільняють території від російських загарбників, туди мають зайти поліція та СБУ. Вони виявляють колаборантів, диверсантів тощо на деокупованих територіях.

Важливо зауважити, що це не посилення мобілізаційних заходів, адже призов в нашій країні йде своїм плином. Насамперед ця кампанія орієнтована на людей, які самі зголосяться та матимуть честь потрапити до підрозділів "Гвардії наступу".

Далеко не всі за своїми знаннями, вміннями, навичками, фізичною формою та ментально-психічним здоров'ям зможуть пройти цей відбір. Це буде військова еліта в майбутньому,

– зауважив Гладких.

На його думку, після війни ці люди стануть основою для формування нових правоохоронних органів. Отже, проблем з пошуком охочих долучитися до лав "Гвардії наступу" не має виникнути. Ба більше, у майбутньому служба у цьому підрозділі зможе відкрити для бійців неабиякі кар'єрні перспективи.

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Охочі долучитися можуть обрати підрозділ для себе

Охочі долучитися до "Гвардії наступу" зможуть обрати підрозділ, у якому будуть служити. Так, Нацгвардія запрошує у "Буревій", "Червону калину", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" та легендарний "Азов". Державна прикордонна служба України чекає нових бійців у бригаді "Сталевий кордон", а Нацполіція – у штурмовій бригаді "Лють".

Відповідно до специфіки завдань, які доведеться виконувати в майбутньому, ці люди проходитимуть відповідний вишкіл. Вони опиняться в оточенні людей – фахівців, які вже пройшли через війну, мають відповідний досвід та зможуть ним поділитися й допомогти швидко та ефективно опанувати навички, які підвищують шанси на виживання у війні,

– зауважив політолог.

За його словами, наразі багато людей трохи розслабилися. Однак сьогодні кожен чоловік має бути готовий у разі необхідності стати на захист нашої Батьківщини.

"Кожен має поставити собі запитання: якщо мені доведеться стати на захист Батьківщини, чи готовий я до цього фізично, психологічно та ментально? Які я маю для цього навички?", – підсумував Гладких.