В Гватемале начал извергаться вулкан Пакая: впечатляющее видео
В Гватемале вулкан Пакая 3 марта 2021 года начал извержение. В результате пепел поднялся на 5,5 километра над уровнем моря.
Источник:The Watchers
Сейчас на юго-западном фланге есть 3 активных потока лавы. Их длина составляет от 800 до 1000 метров.
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Стоит заметить, что 3 марта зафиксировали значительные выбросы пепла вулкана. В частности, он поднялся на 5,5 километра над уровнем моря и рассеялся на расстояние до 25 километров в юго-восточном и западном направлениях.
Пепел долетел до 8 населенных пунктов, расположенных недалеко от места извержения.
Извержение вулкана Пакая: смотрите видео
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