В Гватемале вулкан Пакая 3 марта 2021 года начал извержение. В результате пепел поднялся на 5,5 километра над уровнем моря.

Сейчас на юго-западном фланге есть 3 активных потока лавы. Их длина составляет от 800 до 1000 метров.

Читайте также Столб пепла на 12 километров: в Италии снова произошло извержение вулкана Этна

Стоит заметить, что 3 марта зафиксировали значительные выбросы пепла вулкана. В частности, он поднялся на 5,5 километра над уровнем моря и рассеялся на расстояние до 25 километров в юго-восточном и западном направлениях.

Пепел долетел до 8 населенных пунктов, расположенных недалеко от места извержения.

Справка. Пакая – активный комплексный вулкан, расположенный в 20 – 25 километрах от Гватемалы. Его первое извержение произошло примерно 23 тысячи лет назад. Высота вулкана над уровнем моря – 2552 метра. Сейчас Пакая является одним из самых любимых мест альпинистов-экстремалов.

Извержение вулкана Пакая: смотрите видео