В Италии на острове Сицилия уже второй раз в течение 2 дней произошло извержение вулкана Этна. В частности, столб пепла было видно на высоте до 12 километров.

Стоит заметить, что из-за ветра на юго-востоке страны пепел вулкана накрыл город Катания. Однако работу местного аэропорта на востоке Сицилии не прекращали. Читайте также Этна засыпать не собирается: невероятные фото и видео извержения вулкана В то же время в нескольких населенных пунктах недалеко Этны находили небольшие части камней, которые выбрасывал вулкан. В частности, его заметили в городах Трекастагни, Николос, Аки Сант Антонио и Сан Грегорио. Справка. Этна – самый активный вулкан в Европе, расположенный на восточном побережье Сицилии. Его высота постоянно меняется из-за извержения и выбросов. Согласно различным данным, она составляет от 3326 до 3350 метров.

Вулкан Этна / Фото AP Извержение вулкана Этна: что известно В Италии в январе 2021 года один из кратеров вулкана Этна начал извергать потоки лавы. Тогда это сопровождалось выбросами пепла и дыма, толчками почвы и инфразвуковым тремором.

Активность вулкана не прекратилась – Этна снова проснулся 16 февраля. Поэтому международный аэропорт Катании прекратил свою работу.

Представители итальянской власти уверяют, что угрозы для местного населения нет.