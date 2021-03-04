Столб пепла на 12 километров: в Италии снова произошло извержение вулкана Этна
В Италии на острове Сицилия уже второй раз в течение 2 дней произошло извержение вулкана Этна. В частности, столб пепла было видно на высоте до 12 километров.
Источник:ANSA
Стоит заметить, что из-за ветра на юго-востоке страны пепел вулкана накрыл город Катания. Однако работу местного аэропорта на востоке Сицилии не прекращали.
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В то же время в нескольких населенных пунктах недалеко Этны находили небольшие части камней, которые выбрасывал вулкан. В частности, его заметили в городах Трекастагни, Николос, Аки Сант Антонио и Сан Грегорио.
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