У Гватемалі почав виверження вулкан Пакая: вражаюче відео
У Гватемалі вулкан Пакая 3 березня 2021 року почав виверження. Внаслідок цього попіл піднявся на 5,5 кілометра над рівнем моря.
Джерело:The Watchers
Наразі на південно-західному фланзі є 3 активні потоки лави. Їхня довжина сягає від 800 до 1000 метрів.
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Варто зауважити, що 3 березня зафіксували значні викиди попелу вулкана. Зокрема, він піднявся на 5,5 кілометра над рівнем моря та розсіявся на відстань до 25 кілометрів у південно-східному та західному напрямках.
Попіл долетів до 8 населених пунктів, які розташовані недалеко від місця виверження.
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