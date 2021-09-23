Вулкан расположен примерно в 45 километрах к западу от столицы Гватемалы. Пока нет информации о пострадавших, но власти готовятся к худшему.
Между тем Убытки от извержения вулкана на Канарах превысят 400 миллионов евро
В Гватемале началось извержение вулкана
По данным Национального института сейсмологии, поток вулкана уже прошел около 6 километров. Ученые предупредили, что поток лавы будет течь с кратера до тех пор, пока вулкан активный.
Извержение началось на рассвете 23 сентября и стало причиной схода пирокластических потоков в каньонах Сенизе и Тринидад. Пепел опустился на несколько городов, в частности Сан-Педро Йепокапа, Сангре-де-Кристо, Санта-София и Эль-Порвенир.
Вулкан Фуэго является одним из крупнейших в Центральной Америке / Фото из твиттера lechuzeta
По словам властей, облако, образованное пирокластическими потоками, может вызвать выпадение золы. Сведений о пострадавших пока нет. Власти призвали местных жителей соблюдать меры предосторожности и быть готовыми к эвакуации в случае необходимости.
Представитель учреждения гражданской защиты Дэвид де Леон объяснил, что отдел предотвращения чрезвычайных ситуаций следит за развитием событий. По его словам пока не было необходимости в эвакуации. Спасатели находятся в боевой готовности.
Что известно об этом вулкане?Вулкан Фуэго – один из трех самых активных в Гватемале. Его высота 3 763 метра над уровнем моря. Последнее крупное извержение вулкана в стране произошло 3 июня 2018 года. Тогда вулкан Фуэго унес жизни 431 человека, которые жили в его окрестностях.
Источник Википедия
Вулкан на Канарах: что известно
- Сейчас в мире продолжается мощное извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма.
- Оно началось 19 сентября в муниципалитете Эль-Пасо.
- Накануне активности вулкана зафиксировали более 300 толчков, сила максимального – 4,2 балла.
- Подавляющее большинство местных жителей эвакуировали, поэтому, пострадавших пока нет.
- Стихия уничтожает дома и урожаи, а лавовый поток поднимается до 6 метров.