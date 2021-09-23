Вулкан розташований приблизно за 45 кілометрів на захід від столиці Гватемали. Наразі немає інформації про постраждалих, але влада готується до найгіршого.

Тим часом Збитки від виверження вулкану на Канарах перевищать 400 мільйонів євро

У Гватемалі почалося виверження вулкану

За даними Національного інституту сейсмології, потік вулкану вже пройшов близько 6 кілометрів. Науковці попередили, що потік лави тектиме з кратеру доти, доки активний вулкан.

Виверження почалося на світанку 23 вересня і стало причиною сходження пірокластичних потоків в каньйонах Сеніза і Тринідад. Попіл опустився на кілька міст, зокрема Сан-Педро Йепокапа, Сангре-де-Крісто, Санта-Софія і Ель-Порвенір.



Вулкан Фуего є одним з найпотужніших у Центральній Америці / Фото з твітеру lechuzeta

За словами влади, хмара, утворена пірокластичним потоком, може спричинити випадання золи. Відомостей про постраждалих наразі немає. Влада закликала місцевих мешканців дотримуватися запобіжних заходів і бути готовими до евакуації в разі необхідності.

Представник установи цивільного захисту Девід де Леон пояснив, що відділ запобігання надзвичайним ситуаціям стежить за розвитком подій. За його словами наразі не було потреби в евакуації. Рятувальники перебувають у бойовій готовності.

Що відомо про цей вулкан? Вулкан Фуего – один з трьох найактивніших у Гватемалі. Його висота 3763 метри над рівнем моря. Останнє велике виверження вулкана у країні відбулося 3 червня 2018 року. Тоді вулкан Фуего забрав життя 431 людини, які мешкали в його околицях.

Джерело Вулкан Фуего – один з трьох найактивніших у Гватемалі. Його висота 3763 метри над рівнем моря. Останнє велике виверження вулкана у країні відбулося 3 червня 2018 року. Тоді вулкан Фуего забрав життя 431 людини, які мешкали в його околицях.Джерело Вікіпедія

Вулкан на Канарах: що відомо