Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на агентство Ansa. В частности, Италия может участвовать в миротворческой миссии на Ближнем Востоке.

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Италия готова помочь Украине и Ближнему Востоку

По словам Кроззето, Италия стремится как можно быстрее приблизить мир в мире.

Я надеюсь как можно быстрее поговорить о мире, о миротворческой миссии в Украине, а также в секторе Газа и Ливане. Мы готовы сыграть эту роль – роль, в которой мы всегда отличались как нация,

– отметил Крозетто.

В то же время глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни отметил, что сейчас преждевременно говорить об отправке миротворцев в Украину. По его словам, сначала нужно достичь завершения войны.

К слову, президент Франции Эммануэль Макрон планирует создать в Украине европейскую миротворческую миссию, включив в которую Польшу в качестве ключевого союзника.

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Камиль Гран заявил, что лучшим решением было бы привлечь к миротворческой миссии как можно больше стран, так как это усилило бы эффект сдерживания.

Он считает, что в проекте, скорее всего, примут участие Нидерланды, а после смены власти и Германия. Гран также добавил, что в проекте важна как минимум символическая роль Соединенных Штатов.