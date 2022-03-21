"Х** вам, а не Мариуполь": на требование сдать город оккупанты получили надлежащий ответ

Российские оккупанты цинично требуют, чтобы Украина сдала Мариуполь захватчикам. Тогда изверги, которые держат город в блокаде, обещают вроде бы "эвакуацию мирных жителей".

Ультиматум был выдвинут в рашистском министерстве обороны. Соответствующее позорное заявление сделал Михаил Мизинцев – начальник национального центра управления обороной России.

Отметьте За день вывезли тысячи человек: результаты работы гумкоридоров Донецкой области 20 марта

Реакция Украины

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Россия направила 8 страниц текста. Оккупанты расписали возвращение в историю и другой бред.

По словам Верещук, аналогичные опусы получили также Красный Крест и ООН. Оккупанты надеялись, что международные структуры начнут давить на Украину. В то же время этого не произошло. ООН и Красный Крест хорошо понимают: это манипуляция России и взятие людей в заложники.

Ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может. Мы уже российской стороне об этом сообщили. Я написала: "Вы вместо того, чтобы тратить время на 8 страниц писем – откройте просто коридор",

– заявила Верещук.

Министр подчеркнула, что Украина ожидает реакцию международного сообщества.

Верещук также рассказала, что российские оккупанты похищают украинцев и насильно вывозят их на территорию страны-оккупантки. Более того, есть факты, что изверги похищают детей из детских домов.

"Х** вам, а не Мариуполь"

Отреагировал на циничный ультиматум России также Петр Андрющенко – советник мэра Мариуполя: "Говорят, россияне предлагают мэрии Мариуполя перейти на сторону России. Дали время до утра сформировать ответ".

И чего так долго ждать, если ответ готов. Х** вам, а не Мариуполь,

– заявил он.

Зеленский рассказал о гуманитарных коридорах 20 марта: смотрите видео