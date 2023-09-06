"Оскорбления были нормой": как пострадавшим идентифицировать домашнее насилие

Домашнее насилие – тема, о которой предпочитают молчать по множеству причин, мол, стыдно, не ко времени и другое. Однако эта проблема для украинского общества, к сожалению, всегда была актуальна и распространена. Такой она остается и сейчас.

Домашнее насилие может быть физическим, сексуальным, экономическим и психологическим. Не всегда пострадавший человек может понять, что он страдает тем или иным видом насилия. 90% пострадавших – именно женщины.

Обратите внимание Домашнее насилие и токсичные отношения: куда обратиться за помощью

24 канал рассказывает историю женщины, которая страдала психологическим и физическим насилием, терпела избиения и угрозы, однако смогла уйти от своего обидчика. Сейчас она по пути к разводу. Также рассказываем о мобильных бригадах социально-психологической помощи UNFPA, которые поддерживают пострадавших и помогают им разорвать круг насилия.

"Домашнее насилие началось, когда забеременела"

Александре (имя изменено) 24 года, она из Луцка. Женщина долгое время страдала психологическим и физическим насилием. Александру обижал ее муж. Женщина рассказывает, что проживала с ним почти три года, однако официально поженились они только в октябре 2022 года.



Александру обижал ее муж / Фото 24 канала

Мы не считали, что официальный брак изменит наши отношения, но после рождения ребенка, когда я пыталась уйти от него, он понял, что нужно официально оформить наши отношения, чтобы он имел больше прав и мог больше контролировать. Тогда ему удалось меня убедить. Были даже угрозы, пугал, что заберет ребенка,

– рассказывает Александра.

Совершать домашнее насилие мужчина начал тогда, когда женщина забеременела. Сейчас их девочке уже два года. По словам Александры, муж любит их дочь и намеренно он ее не обидит.

"Уже тогда начались с его стороны такие заметные факты насилия: психологического, физического, обесценивающего меня, контролировавшего", – вспоминает женщина.

Александра рассказывает, что мужчина прибегал к домашнему насилию периодами. И это зависело от того, когда и сколько он употреблял наркотики. Мужчина обычно обижал и презирал женщину.

"Это была норма. Как только ты не соглашаешься с его мнением, ты плохая... Если хочешь куда-то пойти с ребенком погулять, надо ему все подробно сказать: куда ты идешь, с кем, для чего... Даже если скажешь, это еще не значит, что ты уйдешь из дома. Агрессивности в мою сторону было действительно много. Я терпела, но не всегда это удавалось. Если конфликты затягивались, могли быть побои. Он мог подойти и просто меня ударить. Без причины... Когда была беременна, тоже были побои, еще ревность была", – рассказывает Александра.

Извинения за свои действия мужчина у обиженной женщины не просил никогда.

"Он мог только прийти и сказать, что это я виновата, что это я что-то не так сделала. Говорил, что я такая глупая, но он меня любит. Вот у него означало извинения", – отмечает женщина.

Александра говорит, что совершила ошибку, когда соединила свою жизнь с этим мужчиной.

"Наверное, первый год нашей жизни я его все-таки любила. Дальше я его оправдывала в своих глазах, глазах семьи. Я хотела верить в то, что он исправится, что у нас все будет хорошо, что у нас будет своя семья. Однако впоследствии я поняла, что я не виновата в том, в чем он меня обвиняет..", – говорит Александра.



Извинения за свои действия мужчина у обиженной женщины не просил никогда / Фото 24 канала

Женщина рассказывает, что жили они в доме мужчины вместе с его отцом. Мужчина совершал домашнее насилие и в отношении своего отца. Он его неоднократно избивал и унижал.

"Раньше еще его мать жила с нами. Но у них с сыном тоже были конфликты, он тоже ее доводл каждый день. Она не выдержала и переехала. У отца здесь работа, он не мог поехать с ней. У отца психологический страх перед сыном. Когда сын к нему подходит, отец руками закрывается", – говорит Александра.

Свекор даже написал заявление на сына в полицию. Правоохранители сообщили о проблемах в семье мобильной бригады социально-психологической помощи UNFPA.

"Они приезжали к нам, но я с ними не говорила. И с полицией тоже я не говорила. Я не могла выйти, я боялась. Я понимала, что потом будет скандал", – добавляет Александра.

"Мне было очень тяжело идти"

Женщина рассказывает, что несколько недель назад решилась уйти от своего обидчика. И сейчас проживает со своими родителями, однако дочь мужчина у нее забрал.

"Мы были с дочерью у моих родителей и он приехал забрать нас домой. Как только мы отошли от моего дома, он начал меня "поливать грязью", начал унижать. Сказал, что я могу вообще уйти и не возвращаться домой. У меня сдали нервы, я поцеловала ребенка, забрала с коляски свои вещи и ушла. Мне было очень тяжело идти, очень...", – рассказывает Александра.

Сейчас женщина видится с дочерью только время от времени. Они гуляют по нейтральной территории. Забрать дочь к себе Александре не дает мужчина.

"Он ее привозит, мы играем и он ее забирает. Ребенок на это очень реагирует", – отмечает женщина.

Свекор посоветовал Александре обратиться за помощью к мобильной бригаде социально-психологической помощи UNFPA, работающей в Луцке.

"Он дал мой телефон работникам, они мне позвонили. Мы с ними пообщались и тогда я решилась, и приехала к ним. Это действительно очень большая поддержка и помощь. Свекор мне очень помог. Когда он начал мне рассказывать о бригаде, я была на эмоциях, расстроенная. Я не была готова слушать, что он мне советует", – говорит Александра.

Сотрудникам мобильной бригады женщина рассказала о ситуации в семье. Сейчас Александра активно общается с психологией бригады. Женщина отмечает, что уже чувствует себя гораздо лучше и четко понимает, как хочет жить.

"Меня поддержали, объяснили, как правильно сделать, куда лучше обратиться. Мы поехали вместе в полицию, я там написала заявление. Для меня на тот момент это была очень большая поддержка. Я уверена в том, что я делаю. Я хочу с ним расстаться , я хочу вернуть ребенка, хочу забыть этот ужас. Также хочу пройти курсы для своего развития, начать нормально жить и нормально общаться с людьми. Думала стать массажисткой или кухаркой. Эти профессии на первых местах.

Также Александра мечтает заниматься своим хобби – петь. А еще говорит, что больше никогда в жизни не позволит никому ее обижать. Также Александр советует каждой женщине не молчать о домашнем насилии.

"Случаются такие люди, которые могут годами вас уничтожать внутри, заставляют поверить в то, что вы плоха и ничего не стоите. На самом деле это не так. О физическом и психологическом насилии никогда нельзя молчать, ведь такие люди не меняются, с годами будет только хуже. Так что надо обращаться за помощью. Хорошо, что есть такие центры (прим. ред. – бригады), которые помогают, есть люди, которые могут вас поддержать, посоветовать, подтолкнуть. Женщины, будьте сильны и не давайте себя оскорбить", – подчеркивает Александра.

"Наша основная задача – помочь": в Луцке мобильные бригады социально-психологической помощи UNFPA работают больше года

В Луцке первая мобильная бригада социально психологической помощи UNFPA заработала в апреле 2022 года. Поскольку город большой, там функционирует уже две бригады специалистов. Они работают при поддержке UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения в Украине в сотрудничестве с благотворительным фондом Butterfly, за финансирование правительства США (Бюро USAID по вопросам гуманитарной помощи). Команда специалистов оказывает социально психологические услуги пострадавшим от домашнего и гендерно обусловленного насилия.

В состав бригад входят социальная работница, психологиня и кейс-менеджер.

Первая мобильная бригада социально-психологической помощи UNFPA заработала в Луцке в апреле 2022 года / 24 Канал

"Наша основная задача – помочь, а именно: проинформировать, проконсультировать и в случае необходимости перенаправить пострадавшего. Социальный работник помогает сориентироваться в услугах, оказываемых бригадой, помогает с правовой помощью, психологической. Психолог разговаривает с женщинами, изучает эмоциональное состояние. Также разговариваем с членами семей, особенно с детьми", – рассказывает социальная работница мобильной бригады Наталья Рыковская.

О домашнем насилии мобильная бригада узнает от полиции, с которой тесно сотрудничает. Когда в семье совершается насилие, специалисты прежде всего советуют обращаться к правоохранителям.

"Именно полиция может остановить обидчика. Мы когда приезжаем, всегда оставляем свои контакты, когда женщина отходит от случившегося, она звонит по телефону и мы уже предоставляем психологическую или юридическую консультацию", – добавляет социальная работница мобильной бригады.

Мобильные бригады в Луцке работают с понедельника по пятницу, у каждой по три выездных дня и еще дважды в неделю специалисты в сфере домашнего насилия работают стационарно на ул. Шота Руставели, 9. Также есть горячая линия: 050 145 28 91, 096 29 50 515. Звонки принимают ежедневно с 09:00 до 21:00.

"Когда мы на выезде работаем, то прежде всего убеждаемся в безопасности ли человек, неважно мужчина это или женщина, а также безопасно ли детям. Пытаемся выяснить, какая помощь нужна пострадавшим. При необходимости перенаправляем. Так же и стационарно, спрашиваем, какая помощь нужна, информируем о наших услугах", – говорит Наталья Рыковская.

Социальная работница мобильной бригады говорит, что пытается отграничивать работу и эмоции, несмотря на это, история каждой женщины все же поражает и затрагивает.



Наталья Рыковская работает в мобильной бригаде социальной работницей с сентября 2022 года / 24 Канал

"Особенно сложно, когда есть дети. Но если будем поддаваться эмоциям, мы не сможем правильно реагировать и помочь найти выход из ситуации", – добавляет Наталья Рыковская.



Женщина работает в мобильной бригаде с сентября 2022 года. Говорит, счастлива, что может помогать пострадавшим разорвать круг насилия.

"В своей работе мы видим путь женщины. Когда приезжаешь на вызов, ты видишь женщину в отношении которой совершается насилие. Когда ту же женщину видишь через некоторое время, понимаешь, что она изменилась. Для меня работа – это возможность дать женщинам, и не только женщинам, толчок к лучшему будущему. Не нужно молчать, терпеть, все можно решить, нужно только желание", – отмечает социальная работница мобильной бригады.

"Помогает с клиентами собственный опыт"

Психологиня и кейс-менеджер мобильной бригады Виктория Майструк рассказывает, что после токсических отношений женщина находится в отчаянии, у нее доминирует синдром неполноценности. Женщина убеждена, что изменить жизнь к лучшему уже невозможно.



Психологиня и кейс-менеджер мобильной бригады Виктория Майструк / 24 Канал

"Процесс ухода от такого состояния долговременный. Хотя бывает по-разному: кто-то скорее выходит на тропу улучшения ситуации. Но есть случаи, когда женщины сходят с дистанции. Для этого мы работаем, чтобы внушить веру и надежду, что все будет хорошо", - говорит Виктория Майструк.

Психологиня говорит, что пострадавшие часто не могут идентифицировать психологическое насилие.

"Женщины думают, что у мужчины такой характер и с этим можно жить. Хотя на самом деле это психологическое насилие, которое терпеть нельзя, ведь в дальнейшем психологическое давление может привести еще и к физическому насилию", – отмечает Виктория Майструк.

Виктория Майструк рассказывает, что в прошлом была пострадавшей от домашнего насилия.



Виктория Майструк в прошлом тоже была пострадавшей от домашнего насилия / 24 Канал

"Я вообще не видела выхода. Говорили: если бьет, значит любит. И такие отношения у меня было шесть лет. Это было очень сложно. Помню, как все на работе говорили, что мне повезло с мужем. Потому что он меня приводил на работу и забирал с работы. Но это не из-за любви и заботы, а из-за контроля и ревности", – вспоминает Виктория Майструк.

При поддержке друзей и родителей Виктория Майструк смогла разорвать круг домашнего насилия. Женщина отмечает, что в таких ситуациях пострадавшим необходима поддержка. Она отмечает, что опыт опыта помогает ей в работе с клиентами.



"Многие женщины испытывают чувство вины, стыда, что именно с ними такое произошло. Я им говорю, что со мной тоже такое происходило. Когда я говорю о своем собственном опыте, то женщины понимают, что можно двигаться вперед", – отмечает Виктория Майструк.

Хаб "ВОНА" помогает женщинам найти себя

Рядом с мобильной бригадой работает хаб "ВОНА". Он был открыт в Луцке в сентябре 2022 года. Сначала хаб заработал онлайн, однако со временем перешел в формат офлайн. В целом таких ячеек в Украине – семь.

Прежде всего в хабе помогают найти себя, овладеть новой профессией. Помощь оказывают тем женщинам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, в частности, пережили домашнее насилие, гендерно обусловленное насилие, вынуждены были покинуть дом из-за войны. В хабе работают координатор, психологиня, две карьерные советницы и информационная менеджер.



Хаб "ОНА" заработал в Луцке в сентябре 2022 года / 24 Канал

"Наш хаб предоставляет услуги образовательных и профессиональных курсов, то есть человек может изменить свою специальность. Также оказываем психологическую помощь: как индивидуально, так и в группах. Есть курсы медиаграмотности, где мы учим женщин пользоваться компьютерами и т.д. Есть люди, которые ищут только общение и мы тоже это предоставляем. Кроме того, к нам приходят врачи, читающие лекции женщинам о здоровье", – объясняет карьерная советница хаба "ВОНА" в Луцке Ирина Степановская.



В хабе помогают женщинам найти себя, овладеть новой профессией / 24 Канал

Перед началом сотрудничества с хабом "ВОНА" каждая женщина проходит анкетирование. Так специалисты определяют его потребности и пожелания.

"В среднем в активном сопровождении у нас более 600 женщин. Мы их разделяем на три категории: женщины, которые ищут себя, они ходят на все мероприятия; женщины, которые трудоустроены, но ищут подработку или хотят сменить квалификацию; женщины, активно ищущие работу или хотят открыть собственное дело. С женщинами последней категории работаем активнее, ведь у них нет дохода", – рассказывает карьерная советница хабу.

Хаб "ВОНА" постоянно получает положительные отзывы от своих клиенток. Многие женщины после посещения хаба сумели изменить свою жизнь к лучшему.

"Была история, когда женщина 20 лет работала в журналистике, но ей ее работа не нравилась. Она пришла к нам на курсы кондитера, потом устроилась в пекарню. Звонит и говорит, что теперь понимает, что такое жить, рассказывает, что ходит на любимую работу", – делится успехами клиенток Ирина Степановская.



Ирина отмечает, что получает колоссальное удовольствие от своей работы, ведь может помогать женщинам реализовывать себя.



Ирина Степановская работает в хабе карьерной советницей / 24 Канал

"Хаб – это место, куда женщина может прийти и получить помощь. Есть скептические и мнительные взгляды, есть разочарованные взгляды, но когда через некоторое время ты видишь, что в глазах этих людей появляется огонек – это невероятно. Когда женщины говорят, что хотят к нам возвращаться – это лучшая награда», – отмечает женщина.

Хаб "ВОНА" активно ведет страницу в Facebook, и имеет сайт. Сотрудники хаба также проводят различные события и тесно сотрудничают с мобильной бригадой социально-психологической помощи UNFPA.

Если вам необходима помощь мобильной бригады социально-психологической помощи UNFPA в Луцке, обращайтесь по телефонам: 050 145 28 91; 096 29 50 515.

Контакты мобильных бригад в других городах Украины узнайте на сайте UNFPA.

Этот материал подготовлен в рамках Программы по противодействию и предотвращению гендерно обусловленного насилия UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения, при поддержке правительства США (Бюро USAID по гуманитарной помощи).

Автор – Зоряна Казмирук – журналистка 24 канала