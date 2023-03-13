Об этом сообщили в пресс-службе российской ФСБ, информирует 24 Канал. Известно, что задержанная женщина также является активисткой движения "ЯМиФургал" – сторонники экс-губернатора Хабаровской области, осужденного на 22 года колонии строгого режима.

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ФСБ задержала жительницу Хабаровска, донатившую на ВСУ

Так, женщина якобы переводила денежные средства на благотворительные счета для помощи ВСУ в деятельности, "направленной против безопасности России". В ФСБ утверждают, что жительница Хабаровска "действовала по мотивам политической ненависти и вражды".

На обнародованном видео можно увидеть, что силовики ФСБ задержали женщину прямо посреди улицы, посадили в машину, а затем отправили ее на самолете в неизвестном направлении.

Задержание жительницы Хабаровска: смотрите видео

Что грозит россиянке

Женщину обвинили по статье о "государственной измене". Следствие продолжается.

Как россияне относятся к войне против Украины

Отношение граждан России к войне проверили российские социологи в декабре 2022 года. Интересно, что тогда на 10 месяце войны россияне начали меньше за ней следить. В то же время уровень поддержки войны упал на 1%.

Так, 71% граждан государства-агрессорки поддерживают войну, то есть – геноцид украинского народа.

Кстати, 50% россиян хотят, чтобы Кремль начал с Украиной мирные переговоры. В августе за такую идею выступали 44%.