Про це повідомили у пресслужбі російської ФСБ, інформує 24 Канал. Відомо, що затримана жінка також є активісткою руху "ЯМиФургал" – прихильники ексгубернатора Хабаровської області, якого засудили на 22 роки колонії суворого режиму.

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ФСБ затримала мешканку Хабаровська, яка донатила на ЗСУ

Так, жінка начебто переказувала кошти на благодійні рахунки для допомоги ЗСУ в діяльності, "спрямованій проти безпеки Росії". У ФСБ стверджують, що мешканка Хабаровська "діяла за мотивами політичної ненависті та ворожнечі".

На оприлюдненому відео можна побачити, що силовики ФСБ затримали жінку просто посеред вулиці, посадили в машину, а потім відправили її у невідомому напрямку.

Затримання мешканки Хабаровська: дивіться відео

Що загрожує росіянці

Жінку звинуватили за статтею про "державну зраду". Наразі слідство триває.

Як росіяни ставляться до війни проти України

Ставлення громадян Росії до війни перевірили російські соціологи у грудні 2022 року. Цікаво, що тоді на 10 місяці війни росіяни почали дещо менше за нею слідкувати. Водночас рівень підтримки війни впав на 1%.

Так, 71% громадян держави-агресорки підтримує війну, тобто – геноцид українського народу.

До речі, 50% росіян хочуть, щоб Кремль почав з Україною мирні переговори. У серпні за таку ідею виступали 44%.