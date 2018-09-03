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Хацкевич опроверг информацию о своей отставке в "Динамо"

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Александр Хацкевич
Александр Хацкевич

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич опроверг собственные слова по поводу возможного завершения работы в киевском клубе.

На пресс-конференции после матча "Динамо" – "Карпаты" Александр Хацкевич начал намекать на возможную отставку, заявив о необходимости разговора с президентом клуба и разговора-прощания с командой в раздевалке.

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Нужно научиться держать удар. Это первое поражение в чемпионате. Трудно это принять, но такие решения не принимаются сразу после игры. Все обсудим с президентом после игры. Это все эмоции. Может, где-то неправильно поставил запятую или ударение. Я не ухожу, – заявил Хацкевич.

Напомним, что в 7-м туре УПЛ львовские "Карпаты" благодаря дублю Марьяна Шведа сенсационно победили "Динамо" в Киеве.

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Теги: Новости спорта УПЛ Футбол Динамо
Источник: 24 Канал
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