Хацкевич опроверг информацию о своей отставке в "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич опроверг собственные слова по поводу возможного завершения работы в киевском клубе.

На пресс-конференции после матча "Динамо" – "Карпаты" Александр Хацкевич начал намекать на возможную отставку, заявив о необходимости разговора с президентом клуба и разговора-прощания с командой в раздевалке.

Читайте также: Сенсационное поражение "Динамо", разгром от "Зари" в Киеве: главные итоги 7-го тура УПЛ

Нужно научиться держать удар. Это первое поражение в чемпионате. Трудно это принять, но такие решения не принимаются сразу после игры. Все обсудим с президентом после игры. Это все эмоции. Может, где-то неправильно поставил запятую или ударение. Я не ухожу, – заявил Хацкевич.

Напомним, что в 7-м туре УПЛ львовские "Карпаты" благодаря дублю Марьяна Шведа сенсационно победили "Динамо" в Киеве.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24