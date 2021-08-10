Об этом рассказали 10 августа. В сети опубликовали фото и видео, где видно огромное количество мертвой рыбы.

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Недостаток кислорода

Местные считают, что это происходит из-за цветения водорослей. Растения выделяют токсичные вещества.

Одновременно на дне моря происходят выбросы сероводорода. Это приводит к нехватке кислорода в воде. Как результат, животные погибают.

Справка. Сероводород – токсичный газ с неприятным запахом, напоминающим тухлые яйца. Когда водоем насыщается этим веществом, то вымирает фауна. К слову, в Черном море на глубинах более 150 – 200 метров есть небольшое содержание сероводорода. Из-за этого там нет животных.



Мор рыбы и креветок в Хаджибейском лимане / Фото "Думская"

На берегах Хаджибейского лимана нашли мертвую рыбу и креветки: смотрите видео

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