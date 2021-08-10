Об этом рассказали 10 августа. В сети опубликовали фото и видео, где видно огромное количество мертвой рыбы.
К теме Эколог назвала причины массового мора рыбы в Днепре
Недостаток кислорода
Местные считают, что это происходит из-за цветения водорослей. Растения выделяют токсичные вещества.
Одновременно на дне моря происходят выбросы сероводорода. Это приводит к нехватке кислорода в воде. Как результат, животные погибают.
Мор рыбы и креветок в Хаджибейском лимане / Фото "Думская"
На берегах Хаджибейского лимана нашли мертвую рыбу и креветки: смотрите видео
Обратите внимание "Море с желе": эколог объяснила, почему на Азовском побережье наблюдалось нашествие медуз