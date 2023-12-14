Подробнее об этом рассказал в эфире телемарафона представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он отметил, что в Украине готовятся к возможным угрозам, передает 24 Канал.

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Враг атакует не только ракетами и "Шахедами"

Андрей Юсов отметил, что и ГУР, и все составляющие сил безопасности и обороны готовятся. В то же время он подчеркнул, что война России против Украины "продолжается на многих направлениях".

Представитель ГУР МО отметил, что мы могли это наблюдать и во время аннексии Крыма в 2014 году, и нападения на украинский Донбасс, и старта полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. По его словам, враг использует все направления, включая кибератаки и атаки на цифровую инфраструктуру.

Собственно, 12 декабря Киевстар стал жертвой одной из мощных атак хакеров. В результате десятки миллионов абонентов были без связи. В настоящее время в компании работают над его восстановлением. Некоторые уже могут полноценно пользоваться услугами мобильного оператора, а некоторым придется еще немного подождать и с пониманием отнестись к ситуации.

Сейчас россияне совершают террористические атаки, добавил Юсов. Ведь говорится прежде всего о вреде гражданской инфраструктуре. В частности, тот же Киевстар, прежде всего, обслуживает гражданских абонентов. Следовательно, вред причинили мирным гражданам, мирным пользователям.

Конечно же, мы не будем просто сидеть, сложа руки. Контрмеры уже происходят,

– отметил он.

Последнее обновление от Киевстара

Около 18:30 14 декабря в компании сделали "радостный апдейт". Говорят, что:

более 90% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории работают;

уже доступна голосовая связь;

активная услуга "Домашний Интернет";

восстанавливают услугу мобильной передачи данных, первая область, где она уже работает – Ивано-Франковская.

Чтобы избежать перегрузки сети, мы постепенно восстанавливаем другие услуги и стабилизируем работу. Поэтому в некоторых населенных пунктах все еще возникают кратковременные сложности с качеством связи, но наши специалисты оперативно устраняют их,

– говорят в компании.

Также напоминают, что если SIM-карта не регистрируется в сети, необходимо: