Представитель ГУР МО Андрей Юсов прокомментировал ночную ракетную атаку на Киев 13 декабря со стороны России. Он рассказал о поведении оккупантов и работе защитников нашего неба.
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Что изменилось в действиях России
Украинский разведчик отметил, что российские оккупанты пытаются изменить свою тактику касательно атак на нашу столицу.
Очевидно, они (россияне – 24 Канал) пытаются изменить тактику, понимая, что Киев стал более защищенным средствами противовоздушной и противоракетной обороны. В частности, делают ставку на баллистику, потому что, как считает враг, баллистику сложнее сбивать. В принципе это правда, но мы видим, что наша ПВО, Воздушные силы работают очень эффективно,
– объяснил Юсов.
Он заявил, что государство-террорист также продолжает и будет продолжать свои комбинированные атаки. Речь идет о применении БПЛА вместе с ракетными ударами. Оккупанты меняют маршруты, а также время и места запуска.
Юсов также отметил, что по сравнению с 2022 годом количество выпущенных Россией ракет в ходе таких атак уменьшилось. В то же время представитель ГУР призвал украинцев не расслабляться. Ведь целью российских атак является гражданская критическая инфраструктура. Он подчеркнул, что вызовы очень серьезные.
Что говорят о последней атаке России на Киев
- Напомним, что в ночь на 13 декабря страна-агрессорка выпустила в сторону украинской столицы 10 баллистических ракет. Наши защитники все их сбили, однако ракетные обломки упали в Днепровском районе, повредили жилой дом и образовали большую воронку.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил это тем, что вражеские ракеты после их поражения не всегда взрываются. Их боевые части после сбития могут упасть и взорваться уже на земле, а не в воздухе.
- Недавно военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом заявил, что Россия атаковала Киев ракетами от комплексов С-400, которые имеют меньшее подлетное время к цели. В то же время, ЗРК Patriot начали сбивать вражеские ракеты раньше, чем в городе объявили воздушную тревогу.
- Работу нашей ПВО в столице также прокомментировал главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, украинские защитники продемонстрировали огромное мастерство, потому что для сбития российской баллистики они буквально имеют лишь секунды.