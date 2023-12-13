Представитель ГУР МО Андрей Юсов прокомментировал ночную ракетную атаку на Киев 13 декабря со стороны России. Он рассказал о поведении оккупантов и работе защитников нашего неба.

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Что изменилось в действиях России

Украинский разведчик отметил, что российские оккупанты пытаются изменить свою тактику касательно атак на нашу столицу.

Очевидно, они (россияне – 24 Канал) пытаются изменить тактику, понимая, что Киев стал более защищенным средствами противовоздушной и противоракетной обороны. В частности, делают ставку на баллистику, потому что, как считает враг, баллистику сложнее сбивать. В принципе это правда, но мы видим, что наша ПВО, Воздушные силы работают очень эффективно,

– объяснил Юсов.

Он заявил, что государство-террорист также продолжает и будет продолжать свои комбинированные атаки. Речь идет о применении БПЛА вместе с ракетными ударами. Оккупанты меняют маршруты, а также время и места запуска.

Юсов также отметил, что по сравнению с 2022 годом количество выпущенных Россией ракет в ходе таких атак уменьшилось. В то же время представитель ГУР призвал украинцев не расслабляться. Ведь целью российских атак является гражданская критическая инфраструктура. Он подчеркнул, что вызовы очень серьезные.

Что говорят о последней атаке России на Киев