Хакерская атака на Укрзализныцю: в компании рассказали, когда восстановят онлайн-сервисы

Онлайн-системы Укрзализныци подверглись таргетированной кибератаке. Работа над восстановлением онлайн-сервисов компании после кибератаки 23 марта продлится как минимум до завтрашнего утра.

По сообщениям компании, в настоящее время на вокзалах есть возможность купить билеты на поезд в обычных кассах, работу которых усилили. Об этом Общественное Харьков рассказал руководитель по пассажирским коммуникациям Укрзализныци Александр Шевченко, передает 24 Канал.

Смотрите также Не сбой: онлайн-системы Укрзализныци подверглись масштабной таргетированной кибератаке

Когда восстановят онлайн-сервисы Укрзализныци

По словам Александра Шевченко, на движение поездов кибератака не повлияла. Утечки данных клиентов Укрзализныци также не произошло.

Шевченко добавил, что работа над восстановлением онлайн-сервисов продлится как минимум до завтрашнего утра.

Это – уже не первая атака на Укрзализныцю. Они действительно имеют определенную регулярность. Но такой масштаб атаки – впервые. Наши сервисы хоть и были защищены, была многоуровневая степень защиты, все равно повреждений избежать не удалось. Сейчас делаем выводы. Работники киберполиции, кибербезопасности и наши айтишники применят дополнительные меры защиты на будущее,

– пояснил Александр Шевченко.

Кроме этого, из-за кибератаки на Укрзализныцю временно открыли ранее закрытые кассы, продолжили их время работы и вывели дополнительных работников.

"Все операционные процессы также налажены в резервном формате. Несмотря на физические атаки на инфраструктуру и эту довольно многоуровневую кибератаку, железная дорога все равно продолжает двигаться. Наши поезда так или иначе будут двигаться по расписанию", – рассказал руководитель по пассажирским коммуникациям Укрзализныци.