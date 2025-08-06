Хакеры атаковали московскую железную дорогу. Это грозит остановкой железнодорожного сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI)

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Что известно о хакерской атаке?

В SPAVDI рассказали, что стало известно об очередной хакерской атаке на одного из ключевых операторов электричек в московском регионе – АО "Московско-тверская пригородная пассажирская компания".

Очевидцы объяснили последствия атаки на критическую инфраструктуру:

остановлены системы оплаты и валидации билетов,

не работают компьютеры кассиров и диспетчеров,

выведены из строя серверы и сетевое оборудование,

повреждены диспетчерские системы на линии Москва – Тверь.

Это грозит остановкой железнодорожного сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом,

– говорится в сообщении.

В центре добавили, что ежедневные убытки компании будут достигать не менее 20 миллионов рублей. Предприятия, работники которых не смогут добраться на работу, потеряют еще больше. Восстановление может занять дни или недели. По оценкам, общий ущерб составит от 3 до 10 миллионов долларов.

Напомним, что это уже вторая масштабная атака на транспорт Москвы за последние 2 недели – сотни электропоездов задержаны. Ранее была полностью уничтожена IT-инфраструктуру "Аэрофлота".