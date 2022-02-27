Хакеры Anonymous нанесли России новый удар: сломали частоту оккупанта и мешают коммуникации

Хакерская группировка Anonymous продолжает вести активную борьбу против России на киберфронте. У Украины есть мощный союзник – Anonymous создает оккупантам много проблем.

Международное сообщество хакеров Anonymous приняло сторону Украины и объявило России кибервойну. Им уже удавалось положить сайты вражеских госучреждений, слить базу данных Минобороны России, блокировать работу телеканалов и даже запускать по ним украинские песни.

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Новая атака хакеров

Впрочем, активисты Anonymous не собираются останавливаться и активно работают над созданием России проблем в киберпространстве. Новый выпад хакеров принес блестящие результаты.

Им удалось перехватить коммуникацию российских военных. Часть записи они слили в твиттер. Оккупанты использовали частоту USB 4220 кГц. Хакеры добавляют в их переговоры шум, что значительно ухудшает коммуникацию окупантов.

Часть записи разговора российских оккупантов, опубликованная хакерами:

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