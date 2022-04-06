Хакеры Anonymous показали, что получили доступ к системе видеонаблюдения Кремля
6 апреля 2022 , 17:01Читати новину українською
Источник:твиттер Anonymous
Хакерская группировка Anonymous продолжает воевать на стороне Украины в киберпространстве. Им удалось проникнуть в сердце оккупантов.
Российским оккупантам не удастся скрыть никаких секретов. Украина и ее союзники узнают все преступные планы врага.
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Доступ в Кремль
Хакеры Anonymous показали кадры с камер видеонаблюдения Кремля. Им удалось взломать систему безопасности и наблюдать за тем, что происходит в самом сердце врага. Они напоминают оккупантам: никакие толстые стены не спасут агрессора.
Видео из Кремля, которое предоставили Anonymous:
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