Хакеры Anonymous показали, что получили доступ к системе видеонаблюдения Кремля

Хакерская группировка Anonymous продолжает воевать на стороне Украины в киберпространстве. Им удалось проникнуть в сердце оккупантов.

Российским оккупантам не удастся скрыть никаких секретов. Украина и ее союзники узнают все преступные планы врага.

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Доступ в Кремль

Хакеры Anonymous показали кадры с камер видеонаблюдения Кремля. Им удалось взломать систему безопасности и наблюдать за тем, что происходит в самом сердце врага. Они напоминают оккупантам: никакие толстые стены не спасут агрессора.

Видео из Кремля, которое предоставили Anonymous:

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