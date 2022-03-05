Цинизм Кремля зашкаливает: хакеры атаковали линию "103" Винницы

На горячую линию скорой помощи "103" в Виннице совершили хакерскую атаку. Следовательно, жители города не могут обратиться по этому номеру за помощью. Местные власти уже обнародовали новые контакты скорой.

О том, что наемники оккупантов совершили эту циничную атаку, стало известно 5 марта. К счастью, им не удалось парализовать работу экстренной службы.

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Об этом рассказал глава Винницкой ОВА Сергей Борзов. Он добавил, что делом уже занимается СБУ. Однако линия службы будет недоступна.

Жители Винницы могут вызвать скорую помощь по номерам:

0432 651103

0674335883

0962240641

Текст сообщения с телеграммой Сергея Борзова:

Винничане! Внимание!

Хакерская атака на линию 103!

Экстренную медицинскую помощь вызывайте по следующим номерам:

0432 651103

0674335883

0962240641