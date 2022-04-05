Об этом сообщили в правительственной команде реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA. Она действует при Госспецсвязи.
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За атакой на Украину и ЕС стоит та же группа
Недавно одному из государственных органов Латвии посылали электронные письма со ссылками на опасные RAR-архивы с именами "Assistance.rar", "Necessary_military_assistance.rar".
Каждый из таких архивов содержал вредоносные файлы-ярлыки с названиями на английском языке по поводу якобы гуманитарной помощи нашей стране.
Эту хакерскую атаку связывают с группой UAC-0010 (Armageddon). Именно она осуществляла распространение вредоносных электронных писем среди государственных органов Украины.
Кибератака на украинские сайты перед российским вторжением: смотрите видео