Об этом сообщили в правительственной команде реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA. Она действует при Госспецсвязи.

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За атакой на Украину и ЕС стоит та же группа

Недавно одному из государственных органов Латвии посылали электронные письма со ссылками на опасные RAR-архивы с именами "Assistance.rar", "Necessary_military_assistance.rar".

Каждый из таких архивов содержал вредоносные файлы-ярлыки с названиями на английском языке по поводу якобы гуманитарной помощи нашей стране.

Эту хакерскую атаку связывают с группой UAC-0010 (Armageddon). Именно она осуществляла распространение вредоносных электронных писем среди государственных органов Украины.

Важно! Соблюдайте правила кибергигиены. Не открывайте письма от неизвестных отправителей и не переходите по каким-либо сомнительным ссылкам.

Кибератака на украинские сайты перед российским вторжением: смотрите видео