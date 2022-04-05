Про це повідомили в урядовій команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA. Вона діє при Держспецзв'язку.

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За атакою на Україну та ЄС стоїть та ж сама група

Нещодавно одному з державних органів Латвії надсилали електронні листи з посиланнями на небезпечні RAR-архівів з іменами "Assistance.rar", "Necessary_military_assistance.rar".

Кожен із таких архівів містив шкідливі файли-ярлики з назвами англійською мовою щодо нібито гуманітарної допомоги нашій країні.

Цю хакерську атаку пов'язують з групою UAC-0010 (Armageddon). Саме вона здійснювала розповсюдження шкідливих електронних листів серед державних органів України.

Важливо! Дотримуйтесь правил кібергігієни. Не відкривайте листи від невідомих відправників й не переходьте за будь-якими сумнівними посиланнями.

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