Известно, что произошло это в Щецине. В результате вмешательства движение по железной дороге на время пришлось остановить. Причем россияне еще и включили гимн страны-агрессора и отрывок речи диктатора Владимира Путина.

Тем временем Включили гимн Украины: в России хакеры сломали камеры со звуком, доведя до истерики оккупантов

Спровоцировали экстренную остановку поездов

Следует отметить, что инцидент произошел вечером в пятницу 25 августа. Для этого россияне использовали радиочастоты, используемые для работы железной дороги. Злоумышленники направили сигнал, через который произошла экстренная остановка поездов. На этом они не остановились. Захватчики воспользовались системами уведомлений, чтобы транслировать гимн России и фрагмент речи бункерного деда.

Польские журналисты заметили, что не сложно технически скопировать экстренный остановочный сигнал. Собственно, его и используют машинисты. Кроме того, частоты для конкретных маршрутов не шифруются. Информация об этом доступна широкой публике.

По имеющимся данным, тревожный сигнал начали транслировать около 21:00. Он поступил как в поезда, так и в пункты управления движением. Вследствие этого на линии 273 и 351 произошла остановка поездов.

Обратим внимание, что на этих маршрутах – разные частоты для сигнала тревоги. Несмотря на это, он транслировался практически одновременно. Заметим, что остановились в тот момент еще несколько грузовых поездов.

Уже утром 26 августа информацию о хакерской атаке подтвердили. Соответствующее заявление сделала спикер PKP PLK Магдалена Янус. По ее словам, сведения о нем получили все перевозчики, Служба внутренней безопасности и полиция.

В результате инцидента, рассказывает Янус, остановилось более 20 поездов. Окончательно возобновить движение в районе Щецина удалось около 02:00.

Следует отметить, что ранее польские СМИ рассказывали о разоблачении сети российских агентов. Случилось это весной. Среди их планов – диверсии на железной дороге против поездов, курсирующих в Украину с оружием и гуманитаркой.