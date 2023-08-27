Відомо, що сталося це у Щецині. Внаслідок втручання рух залізницею на певний час довелося зупинити. Причому росіяни ще й увімкнули гімн країни-агресорки й уривок промови диктатора Владіміра Путіна.

Тим часом Увімкнули гімн України: у Росії хакери зламали камери зі звуком, довівши до істерики окупантів

Спровокували екстрену зупинку потягів

Зауважимо, що інцидент стався ввечері у п'ятницю 25 серпня. Для цього росіяни використали радіочастоти, якими користуються для роботи залізниці. Зловмисники надіслали сигнал, через який сталася екстрена зупинка рухомих складів. На цьому вони не зупинилися. Загарбники скористалися системами сповіщень, щоб транслювати гімн Росії та фрагмент промови бункерного діда.

Польські журналісти зауважили, що не складно технічно скопіювати екстрений сигнал зупинки. Власне, його і використовують машиністи. Крім того, частоти для конкретних маршрутів не шифрують. Інформація про це доступна широкому загалу.

За наявними даними, тривожний сигнал почали транслювати близько 21:00. Він надійшов як у потяги, так і пункти управління рухом. Внаслідок цього на лінії 273 та 351 сталася зупинка поїздів.

Звернімо увагу, що на цих маршрутах – різні частоти для сигналу тривоги. Попри це, він транслювався практично одночасно. Зауважимо, що зупинилися у той момент ще й кілька вантажних потягів.

Уже зранку 26 серпня інформацію про хакерську атаку підтвердили. Відповідну заяву зробила речниця PKP PLK Магдалена Янус. За її словами, відомості про неї отримали всі перевізники, Служба внутрішньої безпеки та поліція.

Внаслідок інциденту, розповідає Янус, зупинилися понад 20 поїздів. Остаточно відновити рух у районі Щецина вдалося близько 02:00.

Варто зазначити, що раніше польські ЗМІ розповідали про викриття мережі російських агентів. Сталося це навесні. Серед їхніх планів – диверсії на залізниці проти потягів, які курсують до України зі зброєю та гуманітаркою.