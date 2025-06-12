Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на InformNapalm.

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Какие корпорации связаны с российским ВПК

12 июня, в так называемый день России, хакеры обнародовали часть добытых материалов.

В рамках операции OpsHackRussia'sDay был взломан в частности холдинг "Вертолеты России". Он объединяет все вертолетостроительные предприятия России и является дочерней компанией ОАО ОПК "Оборонпром", входящей в состав Государственной корпорации "Ростех".

В результате операции хакерам удалось получить доступ к маршрутам поставки, банковским квитанциям, счетам из разных стран, а также архивам переписки с посольствами и министерством обороны России.

Получена детализация по каждому контрагенту, каждому тендеру. Были разоблачены все клиенты и вся служебная переписка корпорации. Сотрудники, графики, маршруты, печати. Где они ремонтируют, где получают валюту, с какими банками работают, как координируются с Минпромторгом и кого отправляют в командировки,

– отметили в InformNapalm.

Эти документы свидетельствуют, что Египет является одним из ключевых логистических хабов, через который осуществляется техническое обслуживание вертолетов Ми-17В-5. Болгария также вовлечена как кооперант – в схемах поставки, согласования и ремонтной логистики.

Мы знаем и об Азербайджане, и о Македонии – и все это есть в документах,

– говорится в публикации.

Отмечается, что в схемах также фигурируют RAWAN HANS (Индия), алжирские закупки, индонезийские каналы и маршруты через третьи страны.

Хакеры получили документы холдинга "Вертолеты России" / Фото: InformNapalm

Все документы содержат подписи и прямое участие директоров, топ-менеджеров, заместителей и чиновников ряда иностранных государств. Также удалось получить документы с подписями Главного исполнительного директора "Ростех" – Сергея Чемезова.

Поэтому сегодня поздравляя россиян с "Днем России" мы прямо говорим, что эта утечка станет для них приговором и масштабируется в большие проблемы в их ВПК и проблемы с их международными клиентами и заказчиками, которых они засветили и которые пытались оставаться в тени,

– отметили в InformNapalm.

Представители сообщества также отметили, что информация будет выходить дозировано, а часть данных уже используется в интересах обороны Украины.