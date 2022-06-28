Хакеры взломали сайт Росреестра и оставили поздравления с Днем Конституции Украины

Хакерам удалось организовать очередной "сюрприз" для россиян. Сегодня им пришлось почитать о Дне Конституции Украины и позавидовать свободному народу, который стремится к его соблюдению.

Наряду с боевыми действиями на фронте идет противостояние на информационном фронте. Хакерам удается ломать информационные ресурсы врага и устраивать россиянам неожиданные сюрпризы.

Читайте также Россия должна прекратить убивать, – Зеленский обратился в Совбез ООН после удара по Кременчугу

Успешная атака хакеров и поздравления с Днем Конституции Украины

Хакерам удалось взломать сайт российского государственного учреждения "Росреестр". После работы хакеров на главной странице сайта было приветствие Украины с Днем Конституции.

Сегодня в Украине мог быть праздник, но из-за нас – только боль и страдания. Российские граждане солидарны с украинским народом в его борьбе за независимость и собственный национально-ориентированный законодательный фундамент,

– говорится в сообщении, оставленном хакерами.

Интересно, что на поздравлении они оставили символ "Свободы России" – легиона россиян, которые стали в ряды ВСУ защищать Украину от захватчиков. Также они сообщали, что объявляют войну преступному кремлевскому режиму.

Вместе с тем хакеры назвали войну "спецоперацией" и попытались свалить всю вину на российское руководство.

Сайт "Росреестра" не работает. Там поспешили заявить, что данные пользователей не "убежали", а специалисты пытаются устранить "проблему".

Смотрите также – Пентагон поражен действиями ВСУ на Донбассе: видео