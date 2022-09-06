Об этом 24 каналу рассказал украинский хакер, СЕО HackControl Никита Кныш. Он отметил, что хакеры могут быть эффективны не только в переписке, но и в получении доступа к камерам видеонаблюдения с российских автодорог.

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Кныш заявил, что с удивлением для себя обнаружил, что основной клиентурой предоставляющих секс-услуги являются, в частности, сотрудники федеральной службы безопасности и российские военные в командировке.

Используя эти их пороки, мы получили адреса, координаты, локации,

– сказал украинский хакер.

Он отметил, что в мирную жизнь занимался защитой бизнеса, специализирующегося на изготовлении эротического контента, от наездов и "крыши" спецслужб. И у него было несколько знакомых девушек, работавших в этой сфере. Кныш обратился к ним с просьбой придумать, накреативить какие-нибудь тексты. Фотографии же использовались нереальных девушек.

То есть использовались нейросети, типа аппликации Reface, изменявшие лицо. Иногда это были даже мужчины, которые с помощью этих приложений меняли себя на женщин и вели ту же переписку,

– отметил хакер.

Он отметил, что хакеры могут быть эффективны не только в переписке, но и в получении доступа к камерам видеонаблюдения с российских автодорог, по которым также можно определять новые координаты для хлопка. У "маминых хакеров" сейчас основным приоритетом является георазведка и сбор информации о новых целях для хлопка.

Кныш призвал украинцев, имеющих хоть какие-то знания в сфере IT, присоединяться к IT-армии, к движению "Маминых хакеров". Они бесплатно обучают людей кибербезопасности, повышают навыки цифровой гигиены, а также заботятся о том, чтобы наши военные были защищены от определенных типов атак с той стороны.

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Почему не стоит делать фото на передовой

Кныш отметил, что российские оккупанты совершенно не разбираются в цифровой гигиене. На своих страницах в соцсетях они даже публикуют фотографии из кабины грузовиков, снимки цистерн.

По словам хакера, это пример того, почему не нужно делать фотографии на передовой и присылать их своим любимым или близким.

Ибо даже через ваш канал связи могут перехватить ту фотографию, где будут содержаться метаданные вашей позиции,

– подчеркнул Кныш.

Он объяснил, что, даже если вы сфотографировали окоп, на фоне которого нельзя ничего понять, это все же не означает, что фото не содержит данных о вашей геопозиции.

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12 августа в россии праздновали день военно-воздушных сил. Хакеры не могли оставить россиян без поздравления в такой день.

В августе хакеры сломали кабельное телевидение в Алтайском крае россии. Они показали, как президент владимир путин скучает из-за "хлопка" в Новофедоровке.

На днях стало известно, что российские оккупанты "слили" свое расположение украинским хакерам. Последние выдавали себя за привлекательных женщин и просили оккупантов прислать им свои фотографии.

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