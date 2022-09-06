Про це 24 каналу розповів український хакер, СЕО HackControl Микита Книш. Він зауважив, що хакери можуть бути ефективними не лише у листуванні, а й в отриманні доступу до камер відеоспостереження з російських автошляхів.

Як вдалося виявити військову базу росіян

Книш заявив, що з подивом для себе виявив, що основною клієнтурою людей, які надають секс-послуги, є, зокрема, співробітники федеральної служби безпеки та російські військові у відрядженні.

Використовуючи ці їхні пороки, ми здобули адреси, координати, локації,

– сказав український хакер.

Він зазначив, що в мирне життя займався захистом бізнесу, який спеціалізується на виготовленні еротичного контенту, від наїздів та "дахування" спецслужб. І у нього було декілька знайомих дівчат, які працювали в цій сфері. Книш звернувся до них із проханням придумати, накреативити якихось текстів. Фотографії ж використовувалися нереальних дівчат.

Тобто використовувалися нейромережі, типу аплікації Reface, які змінювали обличчя. Інколи це були навіть чоловіки, які за допомогою цих додатків змінювали себе на жінок і вели те саме листування,

– зазначив хакер.

Він зауважив, що хакери можуть бути ефективними не лише у листуванні, а й в отриманні доступу до камер відеоспостереження з російських автошляхів, за якими також можна визначати нові координати для бавовни. У "Мамчиних хакерів" зараз основним пріоритетом є георозвідка та збір інформації щодо нових цілей для бавовни.

Книш закликав українців, які мають хоч якісь знання в сфері IT, приєднуватися до IT-армії, до руху "Мамчиних хакерів". Вони безкоштовно навчають людей кібербезпеки, підвищують навички з цифрової гігієни, а також піклуються про те, щоб наші військові були захищені від певних типів атак з того боку.

Як хакери з Харкова виманили у росіян координати бази: дивіться відео

Чому не варто робити фото на передовій

Книш зазначив, що російські окупанти зовсім не розуміються на цифровій гігієні. На своїх сторінках у соцмережах вони навіть публікують фото з кабіни вантажівок, знімки цистерн.

За словами хакера, це є прикладом того, чому не треба робити фотографії на передовій та надсилати їх своїм коханим чи близьким.

Бо навіть через ваш канал зв'язку можуть перехопити ту фотографію, де будуть міститися метадані вашої позиції,

– наголосив Книш.

Він пояснив, що, навіть якщо ви сфотографували окоп, на тлі якого не можна нічого зрозуміти, це все ж не означає, що те фото не містить даних щодо вашої геопозиції.

Більше про діяльність хакерів у боротьбі проти росії

12 серпня у росії святкували день військово-повітряних сил. Хакери не могли залишити росіян без "привітання" у такий день.

У серпні хакери зламали кабельне телебачення в Алтайському краї росії. Вони показали, як президент владімір путін сумує через "бавовну" у Новофедоровці.

Днями стало відомо, що російські окупанти "злили" своє розташування українським хакерам. Останні видавали себе за привабливих жінок та просили окупантів надіслати їм свої фото.

Варте уваги – нові втрати армії путіна на 6 вересня: дивіться відео