Издание обнародовало информацию, чтобы предупредить об опасности другие корпорации. Эту информацию предоставили в компании Palo Alto Networks.

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Хакеры взломали 9 авторитетных организаций

Вероятные иностранные хакеры взломали 9 организаций в оборонной, энергетической, технологической и образовательной сферах, а также в области здравоохранения. По меньшей мере, одна из этих организаций размещена в США,

– говорится в сообщении.

Их названий, конечно, не называют. Однако из-за того, что у хакеров есть пароли, они смогут "поддерживать долгосрочный доступ к их сетям".

"Таким образом злоумышленники могут перехватывать чувствительные данные по электронной почте и внутренним компьютерным сетям", – предупредили в компании.

Это только "вершина айсберга"

На данный момент информацию обнародовали только для того, чтобы предупредить об опасности другие корпорации и раскрыть схему работы хакеров. Ведь известно, что злоумышленники используют пробелы в безопасности программного обеспечения для хранения паролей.

Более того, издание считает, что компаний-жертв будет больше, а это только "вершина айсберга". Также там убеждены: "Пока неизвестно, кто стоит за взломами, но некоторые подходы и механизмы нападающих похожи на используемые китайскими хакерскими группами".

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