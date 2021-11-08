Издание обнародовало информацию, чтобы предупредить об опасности другие корпорации. Эту информацию предоставили в компании Palo Alto Networks.
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Хакеры взломали 9 авторитетных организаций
Вероятные иностранные хакеры взломали 9 организаций в оборонной, энергетической, технологической и образовательной сферах, а также в области здравоохранения. По меньшей мере, одна из этих организаций размещена в США,
– говорится в сообщении.
Их названий, конечно, не называют. Однако из-за того, что у хакеров есть пароли, они смогут "поддерживать долгосрочный доступ к их сетям".
"Таким образом злоумышленники могут перехватывать чувствительные данные по электронной почте и внутренним компьютерным сетям", – предупредили в компании.
Это только "вершина айсберга"
На данный момент информацию обнародовали только для того, чтобы предупредить об опасности другие корпорации и раскрыть схему работы хакеров. Ведь известно, что злоумышленники используют пробелы в безопасности программного обеспечения для хранения паролей.
Более того, издание считает, что компаний-жертв будет больше, а это только "вершина айсберга". Также там убеждены: "Пока неизвестно, кто стоит за взломами, но некоторые подходы и механизмы нападающих похожи на используемые китайскими хакерскими группами".
Последние хакерские атаки: что известно
- 4 ноября СБУ установила личности участников хакерской группировки "Armageddon", которая осуществила более 5 тысяч кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины. Известно, что это офицеры "Крымского" ФСБ, а также предатели, перешедшие на сторону врага во время оккупации полуострова в 2014 году.
- Немецкие СМИ опубликовали информацию о предполагаемом члене известнейшей хакерской группы современности REvil. Два издания написали, что членом группировки является Николай К., проживающий на юге России.
- 2 ноября в России правоохранители задержали одного из известнейших русскоязычных хакеров в мире Сергея Павловича. 38-летний гражданин Беларуси обвиняется в деле о самой большой краже персональных данных в истории. В США он находится в розыске, ему грозит пожизненный срок.