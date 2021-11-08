Видання оприлюднило інформацію, щоб попередити про небезпеку інші корпорації. Цю інформацію надали у безпековій компанії Palo Alto Networks.

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Хакери зламали 9 авторитетних організацій

Вірогідні іноземні хакери зламали 9 організацій в оборонній, енергетичній, технологічній та освітній сферах, а також у галузі охорони здоров'я. Щонайменше одна із цих організацій розміщена у США,

– мовиться у повідомленні.

Їхніх назв, звісно ж, не називають. Проте через те, що хакери мають паролі, вони зможуть "підтримувати довготерміновий доступ до їх мереж".

"Таким чином зловмисники можуть перехоплювати чутливі дані з електронної пошти та внутрішніх комп’ютерних мереж", – попередили у компанії.

Це тільки "вершина айсберга"

Наразі інформацію оприлюднили тільки для того, щоб попередити про небезпеку інші корпорації та розкрити схему роботи хакерів. Адже відомо, що зловмисники використовують прогалини у безпеці програмного забезпечення для зберігання паролів.

Ба більше, видання вважає, що компаній-жертв буде більше, а це тільки "вершина айсберга". Також там переконані: "Поки невідомо, хто саме стоїть за зламами, але деякі підходи та механізми нападників схожі на використовувані китайськими хакерськими групами".

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