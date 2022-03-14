Вчера вечером на сайте Житомирского областного совета появилась информация о "наступлении оккупантов". Впрочем, ни один из работников структуры к размещению этой информации отношения не имел.

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Сайт взломали

Как выяснилось, размещение новости о "наступлении оккупантов" на сайте ДОР – работа неизвестных злоумышленников. Им удалось взломать страницу и разместить на ней ложную информацию.

Сейчас специалисты работают над восстановлением корректной работы страницы.

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