Учора ввечері на сайті Житомирської обласної ради з'явилася інформація про "наступ окупантів". Втім, жоден із працівників структури до розміщення цієї інформації стосунку не мав.

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Сайт зламали

Як з'ясувалося, розміщення новини про "наступ окупантів" на сайті ДОР – робота невідомих зловмисників. Їм вдалося заламати сторінку та розмістити на ній неправдиву інформацію.

Наразі фахівці працюють над відновленням коректної роботи сторінки.

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