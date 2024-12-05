Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Отмечается, что вокруг сел за пределами Хамы в течение двух дней идут бои.

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Какое значение имеет взятие Хамы

По словам журналистов, повстанцы нанесли новый удар президенту Башару Асаду и его российским и иранским союзникам. Сирийская армия объявила, что передислоцируется за пределы города, "чтобы сохранить жизнь мирных жителей и предотвратить боевые действия в городах".

В то же время повстанцы заявили, что готовятся продолжать движение на юг к Хомсу – крупному городу на перекрестке дорог Сирии, который расположен на трети пути между Алеппо и Дамаском.

Где расположена Хама: смотрите на на карте

Падение Хамы, которая находилась в руках правительства на протяжении всего конфликта, всколыхнет Дамаск и вызовет опасения относительно продолжения продвижения повстанцев на юг. По словам Reuters, захват Хамы помешает любым быстрым попыткам Асада и его союзников начать контрнаступление против повстанцев.

Хама также имеет решающее значение для контроля над двумя крупными городами с религиозными меньшинствами: Мухрада, где проживает значительная часть христиан, и Саламия, где много исмаилитов.

К слову, ранее в ISW сообщили, что Россия эвакуирует военно-морские силы со своей базы в сирийском городе Тартус. Это может свидетельствовать о том, что в ближайшей перспективе она не планирует отправлять существенные подкрепления в поддержку режима президента Сирии Башара Асада.