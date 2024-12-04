Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

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Россия не намерена предоставлять подкрепление режиму Асада

В понедельник, 2 декабря, OSINT-аналитик "МТ Андерсон" сообщил, что спутниковые снимки от 30 ноября и 1 декабря показали, что на российской базе в Тартусе размещены фрегаты "Адмирал Головко" и "Адмирал Григорович", подводная лодка "Новороссийск", а также нефтеналивные танкеры "Ельня" и "Вязьма".

Зато спутниковые снимки от 3 декабря продемонстрировали, что Россия вывела с базы 3 фрегата, подводную лодку и 2 неназванных вспомогательных судна (вероятно, "Ельня" и "Вязьма") – то есть все размещенные в Тартусе суда.

В Институте изучения войны указали, что Россия не может передислоцировать эти корабли в свои порты в Черном море, поскольку Турция придерживается Конвенции Монтре, запрещающей российским военным кораблям проходить через турецкие проливы. Поэтому в ISW предполагают, что Россия, скорее всего, передислоцирует корабли к своим базам на северо-западе своей страны и в Калининградской области.

В отчете института изучения войны говорится, что ГУР МО Украины 3 декабря сообщило, что российское военное командование, вероятно, перебросило в Сирию группировку сил неопределенной численности из своего Африканского корпуса – организации, которую министерство обороны России создало для замены операций группы "Вагнера" в Африке после гибели ее финансиста Евгения Пригожина в августе 2023 года.

В ISW указали, что они не могут самостоятельно подтвердить сообщения о развертывании подразделений Африканского корпуса в Сирии. Однако если эти сообщения достоверны, то это свидетельствует о том, что российское военное командование избегает передислокации регулярных российских военных сил из своего приоритетного театра в Украине в Сирию.

"Эвакуация российских войск из Тартуса и сообщения о развертывании сил Африканского корпуса в Сирии свидетельствуют о том, что Россия обеспокоена тем, что силы сирийской оппозиции могут продвинуться на юг к Хаме (примерно 80 километров к северо-востоку от Тартуса) и угрожать ее базе в Тартусе. Однако военное командование России не будет разворачивать значительные подкрепления в Сирии в ближайшей перспективе, чтобы предотвратить такое продвижение", – говорится в отчете ISW.