Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Зазначається, що навколо сіл за межами Хами протягом двох днів точаться бої.

Читайте також Чому війна в Сирії знову спалахнула, хто проти кого воює і як це вплине на Росію та Україну

Яке значення має взяття Хами

За словами журналістів, повстанці завдали нового удару президенту Башару Асаду і його російським та іранським союзникам. Сирійська армія оголосила, що передислокується за межі міста, "щоб зберегти життя мирних жителів і запобігти бойовим діям у містах".

Водночас повстанці заявили, що готуються продовжувати рух на південь до Хомса – великого міста на перехресті доріг Сирії, яке розташоване на третині шляху між Алеппо та Дамаском.

Де розташована Хама: дивіться на на карті

Падіння Хами, яка перебувала в руках уряду протягом усього конфлікту, сколихне Дамаск і викличе побоювання щодо продовження просування повстанців на південь. За словами Reuters, захоплення Хами завадить будь-яким швидким спробам Асада та його союзників розпочати контрнаступ проти повстанців.

Хама також має вирішальне значення для контролю над двома великими містами з релігійними меншинами: Мухрада, де проживає значна частина християн, і Саламія, де багато ісмаїлітів.

До слова, раніше в ISW повідомили, що Росія евакуює військово-морські сили зі своєї бази в сирійському місті Тартус. Це може свідчити про те, що в найближчій перспективі вона не планує надсилати суттєві підкріплення на підтримку режиму президента Сирії Башара Асада.