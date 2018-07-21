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ХАМАС заявил о прекращении огня с Израилем в Секторе Газа

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Представитель палестинского исламского движения ХАМАС заявил о перемирии с Израилем
Представитель палестинского исламского движения ХАМАС заявил о перемирии с Израилем / ipress.ua

21 июля пресс-секретарь палестинского исламского движения ХАМАС заявил, что организация согласилась с Израилем на перемирие в Секторы Газа.

Об этом информирует Reuters.

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Израильские военные пока не прокомментировали заявление о перемирии. Правительство и армия Израиля редко признают прекращения огня с организацией ХАМАС, однако военная пресс-секретарь заявила, что гражданские должны вернуться к нормальной жизни в районах, расположенных рядом с Сектором Газа.

Как заявил представитель движения, условия перемирия были согласованы с израильским правительством, а посредниками между сторонами выступили Египет и ООН.

Напомним, в пятницу, 20 июля, израильские самолеты начали масштабный налет на объекты движения ХАМАС в Секторе Газа в ответ на обстрел солдат в районе границы. Обострение между Сектором Газа и Израилем возобновились в декабре 2017 года. После того, как президент США Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля. Палестинцы же считают его своим городом. И разорвали переговоры с Израилем. Добавим, что часть лидеров ЕС, Турция и ряд арабских государств раскритиковали такое решение Трампа.

Теги: Новости политики Обстрелы в Газа Новости Израиля Палестина ХАМАС
Источник: 24 Канал
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