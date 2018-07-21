Трамп подписал закон о правах человека в КНДР

Президент США Дональд Трамп подписал закон о правах человека в Северной Корее.

Соответствующее сообщение появилось на сайте Белого дома.

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Сегодня я подписал закон H. R. 2061. Он имеет целью способствовать защите прав и свобод человека в Корейской Народно-Демократической Республике,

– говорится в заявлении Трампа.

Отмечается, что документ расширяет и продлевает действие принятого в 2004 году закона о правах человека в Северной Корее.

В нем содержится ряд положений, которые можно толковать как требование к лидеру Северной Кореи принять конкретную внешнюю политику Соединенных Штатов Америки или провести прямые переговоры с иностранными правительствами и международными организациями в отношении КНДР.

Напомним, ранее директор национальной разведки США Дэниэл Коутс назвал срок, за который можно осуществить денуклеаризацию КНДР.

Ранее, 27 апреля, состоялась историческая встреча между лидерами Южной и Северной Корей Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном соответственно. Стороны, в частности, подписали декларацию об установлении мира и прекращении любых враждебных действий друг к другу. Кроме того, было договорено о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Что такое денуклеаризация?

Устранение ядерного оружия с определенных территорий; создание зон, в которых запрещено производить, дислоцировать и складировать атомное оружие.