Трамп подписал закон о правах человека в КНДР
Президент США Дональд Трамп подписал закон о правах человека в Северной Корее.
Соответствующее сообщение появилось на сайте Белого дома.
Читайте также: Правительство США выделит кругленькую сумму на безопасность и оборону Украины
Сегодня я подписал закон H. R. 2061. Он имеет целью способствовать защите прав и свобод человека в Корейской Народно-Демократической Республике,
– говорится в заявлении Трампа.
Отмечается, что документ расширяет и продлевает действие принятого в 2004 году закона о правах человека в Северной Корее.
В нем содержится ряд положений, которые можно толковать как требование к лидеру Северной Кореи принять конкретную внешнюю политику Соединенных Штатов Америки или провести прямые переговоры с иностранными правительствами и международными организациями в отношении КНДР.
Напомним, ранее директор национальной разведки США Дэниэл Коутс назвал срок, за который можно осуществить денуклеаризацию КНДР.
Ранее, 27 апреля, состоялась историческая встреча между лидерами Южной и Северной Корей Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном соответственно. Стороны, в частности, подписали декларацию об установлении мира и прекращении любых враждебных действий друг к другу. Кроме того, было договорено о полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Что такое денуклеаризация?
Устранение ядерного оружия с определенных территорий; создание зон, в которых запрещено производить, дислоцировать и складировать атомное оружие.
Выбор редакции
-
Столкновение автобуса и грузовика на Житомирщине: обнародовано число погибших детейсегодня, 12:33
-
Трагедия на озере в США: капитан лодки сказал пассажирам не надевать спасательные жилетысегодня, 11:10
-
Почему произошли смертельные аварии грузовиков с микроавтобусами: версия водителей фурсегодня, 10:32