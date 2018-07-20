Правительство США выделит кругленькую сумму на безопасность и оборону Украины

В правительстве Соединенных Штатов Америки приняли решение выделить Киеву 200 миллионов долларов на усиление безопасности и обороны в 2018 финансовом году.

Об этом сообщили в посольстве Украины в США на своей странице в Facebook.

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Эти средства будут направлены на предоставление нашему государству военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечение и подготовку Вооруженных Сил Украины,

– говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что это решение является свидетельством неизменности позиции США относительно поддержки Украины в ее противодействия российской агрессии и признанием того, что Киев продолжает последовательное движение по пути реформ сектора безопасности и обороны.

По данным украинских дипломатов, в Министерстве обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставки военной техники и предоставления услуг для оборонного сектора Украины в 2018 году.