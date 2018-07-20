Уряд США виділить кругленьку суму на безпеку та оборону України

В уряді Сполучених Штатів Америки прийняли рішення виділити Києву 200 мільйонів доларів на посилення безпеки і оборони у 2018 фінансовому році.

Про це повідомили у посольстві України в США на своїй сторінці у Facebook.

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Ці кошти будуть спрямовані на надання нашій державі військової техніки і спорядження, іншого обладнання та послуг військового призначення, логістичного забезпечення та підготовку Збройних Сил України,

– йдеться у повідомленні.

У посольстві зазначили, що це рішення є свідченням незмінності позиції США щодо підтримки України у її протидії російській агресії та визнанням того, що Київ продовжує послідовний рух шляхом реформ сектору безпеки і оборони.

За даними українських дипломатів, у Міністерстві оборони США вже розпочали процедури укладення контрактів на постачання військової техніки і надання послуг для оборонного сектору України у 2018 році.