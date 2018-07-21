Трамп підписав закон про права людини у КНДР

Президент США Дональд Трамп підписав закон про права людини у Північній Кореї.

Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Білого дому.

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Сьогодні я підписав закон H.R. 2061. Він має на меті сприяти захисту прав і свобод людини в Корейській Народно-Демократичній Республіці,

– йдеться у заяві Трампа.

Зазначається, що документ розширює і подовжує дію ухваленого у 2004 році закону про права людини в Північній Кореї.

У ньому міститься низка положень, які можна тлумачити як вимогу до лідера Північної Кореї прийняти конкретну зовнішню політику Сполучених Штатів Америки або провести прямі переговори з іноземними урядами і міжнародними організаціями щодо КНДР.

Нагадаємо, раніше директор національної розвідки США Деніел Коутс назвав термін, за який можна здійснити денуклеаризацію КНДР.

Раніше, 27 квітня, відбулася історична зустріч між лідерами Південної та Північної Корей Мун Чже Іном і Кім Чен Ином відповідно. Сторони, зокрема, підписали декларацію про встановлення миру та припинення будь-яких ворожих дій один до одного. Крім того, було домовлено про повну денуклеаризацію Корейського півострова.

Що таке денуклеаризація?Усунення ядерної зброї з визначених територій; створення зон, у яких заборонено виробляти, дислокувати та складувати атомну зброю.