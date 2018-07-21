14:45
21 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
23°C 18°C
  • неділя
    24°C 18°C
  • понеділок
    24°C 17°C
  • вівторок
    25°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Макаронна фабрика росіян. Кістка від Путіна
Вєсті Кремля
20:58, 20 липня
Вєсті.UA. Біда червоного Петі. Поповнення ТОП-блогерів
Вєсті.UA
19:22, 20 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

ХАМАС заявив про припинення вогню з Ізраїлем у Секторі Гази

164 Читать новость на русском
Речник палестинського ісламського руху ХАМАС заявив про перемир'я з Ізраїлем
Речник палестинського ісламського руху ХАМАС заявив про перемир'я з Ізраїлем / ipress.ua

21 липня речник палестинського ісламського руху ХАМАС заявив, що організація погодилась із Ізраїлем на перемир'я у Секторы Гази.

Про це інформує Reuters.

Читайте також: Трамп підписав закон про права людини у КНДР

Ізраїльські військові поки не прокоментували заяву про перемир'я. Уряд і армія Ізраїлю рідко визнають припинення вогню з організацією ХАМАС, однак військова прес-секретар заявила, що цивільні повинні повернутися до нормального життя в районах, розташованих поруч з Сектором Гази.

Як заявив представник руху, умови перемир'я було узгоджено з ізраїльським урядом, а посередниками між сторонами виступили Єгипет та ООН.

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 липня, ізраїльські літаки почали масштабний наліт на об'єкти руху ХАМАС в секторі Гази у відповідь на обстріл солдатів в районі кордону. Загострення між Сектором Гази і Ізраїлем поновилися в грудні 2017 року. Після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Палестинці ж вважають його своїм містом. І розірвали переговори з Ізраїлем. Додамо, що частина лідерів ЄС, Туреччина і низка арабських держав розкритикували таке рішення Трампа.

Теги: Новини політики ХАМАС Палестина Новини Ізраїля Обстріли у Газа
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Усик – Гассієв: анонс фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії
сьогодні, 12:32 Усик – Гассієв: анонс фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії
758
Добро без лиха чи лихо без добра: що українцям принесе новий закон про кредитування
сьогодні, 12:01 Добро без лиха чи лихо без добра: що українцям принесе новий закон про кредитування
Блог Медіа 817
В Луганске жить нужно тихо и на два лагеря: здесь дом и там дом
сьогодні, 08:15 В Луганске жить нужно тихо и на два лагеря: здесь дом и там дом
Ольга Черненко 1796
Динамо – Шахтар: анонс на матч Суперкубка України
сьогодні, 12:59 Динамо – Шахтар: анонс на матч Суперкубка України
126
Что ждет Украину после встречи Трампа и Путина – детальный обзор
20 липня, 22:01 Что ждет Украину после встречи Трампа и Путина – детальный обзор
Блог Медіа 1364
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Як розслабляються футболісти збірної Росії
 14 січня 2016 , 10:08
Кампанія GRIZZLY STEPPE: у США розповіли, як російські спецслужби здійснювали хакерські атаки
 30 грудня 2016 , 06:05
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук