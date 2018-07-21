ХАМАС заявив про припинення вогню з Ізраїлем у Секторі Гази

21 липня речник палестинського ісламського руху ХАМАС заявив, що організація погодилась із Ізраїлем на перемир'я у Секторы Гази.

Про це інформує Reuters.

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Ізраїльські військові поки не прокоментували заяву про перемир'я. Уряд і армія Ізраїлю рідко визнають припинення вогню з організацією ХАМАС, однак військова прес-секретар заявила, що цивільні повинні повернутися до нормального життя в районах, розташованих поруч з Сектором Гази.

Як заявив представник руху, умови перемир'я було узгоджено з ізраїльським урядом, а посередниками між сторонами виступили Єгипет та ООН.

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 липня, ізраїльські літаки почали масштабний наліт на об'єкти руху ХАМАС в секторі Гази у відповідь на обстріл солдатів в районі кордону. Загострення між Сектором Гази і Ізраїлем поновилися в грудні 2017 року. Після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Палестинці ж вважають його своїм містом. І розірвали переговори з Ізраїлем. Додамо, що частина лідерів ЄС, Туреччина і низка арабських держав розкритикували таке рішення Трампа.