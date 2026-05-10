Началась эвакуация пассажиров с судна с хантавирусом у берегов Тенерифе

В воскресенье, 10 мая, началась очередная эвакуация пассажиров с круизного лайнера MV Hondius, где обнаружили хантавирус. ВОЗ рассматривает всех пассажиров судна как лиц с высоким риском контакта с вирусом.

Лайнер отплыл из Аргентины в апреле, а сейчас прибыл в промышленный порт Гранадилла-де-Абона на острове Тенерифе с Кабо-Верде. Об этом пишет Reuters и SkyNews.

Что известно об эвакуации с MV Hondius?

Готовит эвакуацию своих граждан, в частности, Франция. На борту 5 французов.

Во Францию их доставят отдельным санитарным рейсом. Они будут 72 часа на карантине, пока продлится полное медицинское обследование. Впоследствии людей ожидает 45-дневный период изоляции дома под наблюдением медиков.

Также еще 8 французов, которые летели 25 апреля рейсом между островом Святой Елены и Йоханнесбургом, определили как контактных лиц. После появления легких симптомов у одного человека провели тестирование, но результаты были отрицательными.

Сейчас во Франции нет ни одного подтвержденного случая хантавируса.

С борта первыми высадили 14 граждан. Их эвакуировали на небольших лодках группами по 5 человек. Затем очередь Нидерландов, Германии, Бельгии, Греции.

Эвакуационные рейсы для граждан Канады, Турции, Великобритании, Ирландии и США также запланированы на воскресенье.

Все пассажиры не имеют симптомов и прошли медицинское обследование перед высадкой.

Последний рейс для эвакуации отправится в Австралию в понедельник, 11 мая. Заберут 6 человек из Австралии, Новой Зеландии и азиатских стран. Затем судно продолжит путь в Нидерланды.

30 членов экипажа останутся на борту и отправятся в Нидерланды, где судно будет продезинфицировано.

Как судно встретили в Тенерифе?

В Тенерифе сопротивлялись прибытию судна, где обнаружили вирус. Однако власти Испании заверили, что не будет никакого контакта с местным населением.

В городе Гранадилла разместили белые палатки вдоль набережной. Полиция в защитных медицинских костюмах закрыла часть небольшого промышленного порта.

Региональные власти предупредили, что операцию необходимо завершить до понедельника, затем из-за неблагоприятных погодных условий судно должно отплыть.

Грозит ли миру новая пандемия?

Представители здравоохранения успокаивают, что риск для населения во всем мире является низким. Они преуменьшают сравнение с повторением пандемии Covid-19.

Единственный тип хантавируса, который может передаваться от человека к человеку, – Andes virus. Именно он был подтвержден среди тех, у кого был положительный результат. Это вызвало международную обеспокоенность, ведь вакцины или специфических методов лечения нет.

ВОЗ считает, что первое заражение произошло еще до начала круиза, а затем вирус передался между людьми на борту судна.

"Согласно информации, предоставленной экспертами, которые поднялись на борт судна, гигиенические и экологические условия являются надлежащими, и они не обнаружили грызунов, поэтому передача через контакт с грызунами на борту маловероятна", – говорится в отчете специалистов.

Все пассажиры MV Hondius считаются контактами высокого риска в качестве меры предосторожности.

Ежегодно из Аргентины и Чили, родины вируса, прибывает более 500 круизных судов, однако вспышка этой болезни никогда не случалась на европейской территории, поэтому вероятность того, что это произойдет в связи с этим судном, маловероятна,

– заявили в министерстве здравоохранения Испании.

Напомним, что трое пассажиров судна MV Hondius умерли. Это – муж и жена из Нидерландов и женщина из Германии.

В ВОЗ подтвердили 6 случаев из 8 подозреваемых. На судне не осталось подозреваемых случаев заболевания.

Какие симптомы?

Специалисты Центра общественного здоровья МОЗ Украины рассказали, что хантавирусная инфекция может сопровождаться высокой температурой, сильной головной болью, тошнотой, болью в пояснице и проблемами с мочеиспусканием.

Важно! Инкубационный период обычно длится от 2 до 4 недель, но в некоторых случаях симптомы могут проявиться более чем через месяц.

В тяжелых случаях могут начаться кровотечения, острое поражение почек или дыхательная недостаточность.

Один из самых тяжелых вариантов течения болезни сопровождается высокой температурой, сильным истощением, болью в мышцах и голове, а впоследствии – серьезными нарушениями работы почек.

Другая форма инфекции сначала похожа на обычную вирусную болезнь, но через несколько дней может быстро перейти в тяжелое поражение легких. Начинается сильная одышка, накапливается жидкость в легких и развивается острая дыхательная недостаточность.