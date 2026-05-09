Перед выходом из порта на борт зашли врачи, которые продолжают наблюдение за пассажирами и экипажем. Об этом в комментарии "Суспільному" сообщил пассажир лайнера, тревел-блогер Касем Гато.

Что известно о ситуации на борту?

По словам Касема Гато, для пассажиров отплытие из Кабо-Верде стало облегчением, ведь больные люди наконец получили необходимую медицинскую помощь.

"Мы наконец-то покинули Кабо-Верде, что стало облегчением для всех на борту, особенно учитывая то, что наши больные коллеги наконец-то получают необходимую медицинскую помощь. Атмосфера на корабле была спокойной, хотя и с определенным беспокойством, ведь мы волновались за больных", – отметил он.

По его словам, сейчас жизнь на судне почти не отличается от обычных дней в море. Пассажиры гуляют по палубам, дышат свежим воздухом, наблюдают за морскими птицами и пытаются поддерживать спокойствие.

Гато отметил, что моральное состояние людей на борту остается стабильным – люди улыбаются и спокойно относятся к ситуации.

В то же время он прокомментировал активное обсуждение ситуации в соцсетях. По его словам, часть пользователей предполагала, что пассажирам якобы запрещают публиковать информацию о событиях на борту.

Я видел, как много людей в соцсетях спекулируют относительно того, почему большинство пассажиров ничего не пишут публично и существуют ли на корабле какие-то ограничения по публикациям. Но причина очень проста: пассажиры хотят сохранить приватность. У нас есть Wi-Fi, и каждый может делиться чем угодно, но непросто внезапно оказаться в центре такого медийного внимания, и большинство людей этого не хочет. Надеюсь, медиа отнесутся к этому с уважением,

– сказал блогер.

Пассажир также выразил надежду, что медиа будут уважать приватность людей, находящихся на судне.

Какие меры безопасности принимают на борту?

Перед тем как лайнер покинул Кабо-Верде, на борт прибыли несколько врачей. По словам пассажира, присутствие медиков добавило людям уверенности и ощущение безопасности.

Сейчас, как утверждает Гато, среди пассажиров не фиксируют новых симптомов, связанных с хантавирусом. В то же время на лайнере продолжают соблюдать меры безопасности. Пассажиры носят маски, особенно в закрытых помещениях, а также стараются соблюдать дистанцию.

Согласно маршруту судна, лайнер отправился из аргентинского города Ушуая 20 марта и должен был завершить путешествие 4 мая в Кабо-Верде. После сообщений о случаях заражения Европейский центр профилактики и контроля заболеваний начал тщательное обследование судна.

Специалисты пытаются установить, кто из пассажиров нуждается в срочной эвакуации или дополнительном медицинском наблюдении.

Представительница Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкгове заявила, что часть пассажиров проживала в общих каютах, поэтому между людьми был тесный контакт.

Важно! Хантавирус – это вирус, который передается грызунами и может поражать преимущественно легкие или почки. HPS – это тяжелое и потенциально смертельное заболевание, которое поражает легкие. Симптомы обычно появляются через 1 – 8 недель после контакта с инфицированным грызуном. Среди них: усталость, повышенная температура, боль в мышцах.

С чего началось заражение?

По предварительным данным, источником инфекции могла быть супружеская пара из Нидерландов, которая заразилась во время пребывания в Южной Америке. После этого супруги отправились в круиз, где вирус мог распространиться среди других пассажиров. Впоследствии оба умерли.

Существует предположение, что первый инфицированный мог заразиться еще до посадки на корабль. По состоянию на 6 мая официально сообщалось о трех умерших пассажирах и семи случаях заражения. Два случая были лабораторно подтверждены – у граждан Швейцарии и Великобритании. Еще пять случаев считаются вероятными.

По информации Министерства иностранных дел Украины, на борту MV Hondius находятся пятеро граждан Украины. Там сообщили, что украинцы пока не имеют признаков заболевания.

Также известно, что 21 апреля по меньшей мере 23 пассажира сошли с лайнера во время его остановки на острове Святой Елены в Южной Атлантике. Это произошло через десять дней после первой смерти на борту, зафиксированной 11 апреля. После выхода с судна эти люди начали возвращение домой.

Отдельную дискуссию вызвал вопрос дальнейшего маршрута лайнера. 6 мая Министерство здравоохранения Испании сообщило, что страна готова принять MV Hondius на Канарских островах. В то же время глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо выступил против захода лайнера в порты архипелага.