Перед виходом із порту на борт зайшли лікарі, які продовжують спостереження за пасажирами та екіпажем. Про це у коментарі "Суспільному" повідомив пасажир лайнера, тревел-блогер Касем Гато.

Що відомо про ситуацію на борту?

За словами Касема Гато, для пасажирів відплиття з Кабо-Верде стало полегшенням, адже хворі люди нарешті отримали необхідну медичну допомогу.

"Ми нарешті залишили Кабо-Верде, що стало полегшенням для всіх на борту, особливо з огляду на те, що наші хворі колеги нарешті отримують необхідну медичну допомогу. Атмосфера на кораблі була спокійною, хоча й із певним занепокоєнням, адже ми хвилювалися за хворих", – зазначив він.

За його словами, зараз життя на судні майже не відрізняється від звичайних днів у морі. Пасажири гуляють палубами, дихають свіжим повітрям, спостерігають за морськими птахами та намагаються підтримувати спокій.

Гато зазначив, що моральний стан людей на борту залишається стабільним – люди усміхаються та спокійно ставляться до ситуації.

Водночас він прокоментував активне обговорення ситуації у соцмережах. За його словами, частина користувачів припускала, що пасажирам нібито забороняють публікувати інформацію про події на борту.

Я бачив, як багато людей у соцмережах спекулюють щодо того, чому більшість пасажирів нічого не пишуть публічно та чи існують на кораблі якісь обмеження щодо публікацій. Але причина дуже проста: пасажири хочуть зберегти приватність. У нас є Wi-Fi, і кожен може ділитися чим завгодно, але непросто раптово опинитися в центрі такої медійної уваги, і більшість людей цього не хоче. Сподіваюся, медіа поставляться до цього з повагою,

– сказав блогер.

Пасажир також висловив сподівання, що медіа поважатимуть приватність людей, які перебувають на судні.

Які заходи безпеки приймають на борту?

Перед тим як лайнер покинув Кабо-Верде, на борт прибули кілька лікарів. За словами пасажира, присутність медиків додала людям впевненості та відчуття безпеки.

Наразі, як стверджує Гато, серед пасажирів не фіксують нових симптомів, пов’язаних із хантавірусом. Водночас на лайнері продовжують дотримуватися заходів безпеки. Пасажири носять маски, особливо у закритих приміщеннях, а також намагаються дотримуватися дистанції.

Згідно з маршрутом судна, лайнер вирушив з аргентинського міста Ушуая 20 березня та мав завершити подорож 4 травня у Кабо-Верде. Після повідомлень про випадки зараження Європейський центр профілактики та контролю захворювань розпочав ретельне обстеження судна.

Фахівці намагаються встановити, хто із пасажирів потребує термінової евакуації чи додаткового медичного спостереження.

Представниця Всесвітньої організації охорони здоров’я Марія ван Керкгове заявила, що частина пасажирів проживала у спільних каютах, тому між людьми був тісний контакт.

Важливо! Хантавірус – це вірус, який передається гризунами та може вражати переважно легені або нирки. HPS – це важке та потенційно смертельне захворювання, яке вражає легені. Симптоми зазвичай з'являються через 1 – 8 тижнів після контакту з інфікованим гризуном. Серед них: втома, підвищена температура, біль у м'язах.

З чого почалося зараження?

За попередніми даними, джерелом інфекції могла бути подружня пара з Нідерландів, яка заразилася під час перебування у Південній Америці. Після цього подружжя вирушило у круїз, де вірус міг поширитися серед інших пасажирів. Згодом обоє померли.

Існує припущення, що перший інфікований міг заразитися ще до посадки на корабель. Станом на 6 травня офіційно повідомлялося про трьох померлих пасажирів та сім випадків зараження. Два випадки були лабораторно підтверджені – у громадян Швейцарії та Великої Британії. Ще п’ять випадків вважаються ймовірними.

За інформацією Міністерства закордонних справ України, на борту MV Hondius перебувають п’ятеро громадян України. Там повідомили, що українці наразі не мають ознак захворювання.

Також відомо, що 21 квітня щонайменше 23 пасажири зійшли з лайнера під час його зупинки на острові Святої Єлени в Південній Атлантиці. Це сталося через десять днів після першої смерті на борту, зафіксованої 11 квітня. Після виходу із судна ці люди розпочали повернення додому.

Окрему дискусію викликало питання подальшого маршруту лайнера. 6 травня Міністерство охорони здоров’я Іспанії повідомило, що країна готова прийняти MV Hondius на Канарських островах. Водночас голова уряду Канарських островів Фернандо Клавіхо виступив проти заходу лайнера до портів архіпелагу.