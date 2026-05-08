Як повідомляє Associated Press, станом на 8 травня слідча група Міністерства охорони здоров'я Аргентини поки що не вирушила до міста, де, ймовірно, почався спалах. Місцеві фахівці припускають, що перше зараження могло статися під час поїздки на спостереження за птахами у громадян Нідерландів ще до їхнього підйому на борт лайнера.

Де зараз пасажири з корабля MV Hondius?

Зазначається, що 24 квітня, майже через два тижні після першої смерті пасажира на судні, понад два десятки людей із щонайменше 12 країн залишили корабель без належного контакт-трейсингу. Мовиться, зокрема, про громадян Нідерландів, США, Швейцарії, Великої Британії та Південної Африки.

Оператор судна та представники влади Нідерландів повідомляли, що тоді лайнер залишили, за різними даними, приблизно 30 – 40 людей, частина з яких завершувала круїз за розкладом.

Усього внаслідок спалаху вже зафіксовано три смерті – подружжя з Нідерландів та громадянина Німеччини. Ще кілька пасажирів хворіють. Компанія-оператор Oceanwide Expeditions поінформувала, що решта пасажирів та екіпаж лайнера наразі не мають симптомів.

Фахівці також виявили, що збудником є вірус Анд, різновид хантавірусу з Південної Америки, який є єдиним серед відомих, що може передаватися від людини до людини. Він здатен викликати тяжкий хантавірусний легеневий синдром із високою смертністю.

Як ситуацію коментують у ВООЗ?

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус повідомив, що підтримує постійний зв'язок із капітаном судна, разом з тим моральний стан людей на борту покращився після відновлення руху.

За даними ВООЗ, щонайменше п'ятеро людей із цього круїзу інфіковані саме андським типом вірусу. Вважається, що джерело зараження може бути пов'язане з маршрутами подорожі Аргентиною, Чилі та Уругваєм, де фіксується наявність гризунів-носіїв.

Аргентинська влада зосередила розслідування на місті Ушуая, де планують дослідити популяцію гризунів на сміттєзвалищах.

До місця мають вирушити експерти інституту імені Мальбран у найближчі дні. ВООЗ також організувала постачання 2 500 тестових наборів у п'ять країн для прискорення діагностики.

Важливо! За даними аргентинського МОЗ, минулого року в країні було зафіксовано 28 смертей від хантавірусу, що значно вище середнього рівня попередніх років, коли показник становив близько 15 смертей щорічно. Летальність минулого року сягала майже третини випадків.

У яких країнах перебувають інфіковані?

У Швейцарії виявили позитивний тест на хантавірус у пасажира, який висадився на острові Святої Єлени. Його подальші переміщення залишаються не до кінця встановленими.

У Сінгапурі повідомили про моніторинг двох чоловіків, які також залишили судно на Святої Єлені, після чого прибули через ПАР додому. Обох ізолювали та тестують.

Влада острова Святої Єлени повідомила, що під наглядом перебуває невелика група осіб, яких вважають контактами високого ризику. Їм наказали самоізолюватися на термін 45 днів.

У Південній Африці відстежують пасажирів рейсу, який вилетів із острова 25 квітня – наступного дня після висадки частини людей із лайнера. Також повідомляється, що на борту цього рейсу могла бути частина інфікованих, загалом же він перевозив 88 осіб.

Міністерство охорони здоров'я Франції повідомило про ізоляцію та обстеження чоловіка з легкими симптомами, який також контактував із пасажирами круїзного лайнера після цього рейсу. Він проходить тестування в Амстердамі.

Особливу увагу привернув випадок бортпровідника, який міг контактувати з інфікованою пасажиркою, що летіла з ПАР до Європи. Якщо зараження підтвердиться, це може стати першим випадком передачі інфекції поза межами самого лайнера.

Зверніть увагу! Станом на 8 травня судно продовжує рух у напрямку Канарських островів, де очікується його прибуття найближчими днями. На борту перебуває понад 140 пасажирів і членів екіпажу.

Варто зазначити, що на борту круїзного лайнера працюють 5 громадян України з екіпажу. Ознак погіршення їхнього здоров'я наразі не зафіксовано.



Країни, до яких летіли пасажири після висадки з лайнера / Скриншот з мережі X / Paul Nuki

Чи є загроза епідемії хантавіруса?

У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначають, що ризик для широкого населення залишається низьким, адже хантавірус зазвичай передається через вдихання частинок заражених виділень гризунів і рідко передається між людьми.

Водночас там наголошують на важливості міжнародної координації. Директор із надзвичайних ситуацій ВООЗ Абдірахман Махамуд заявив, що за умови належних заходів та співпраці між країнами захворюваність, ймовірно, буде обмеженою. Також докторка Марія Ван Керкгове наголосила, що нинішній спалах хантавірусу не є початком пандемії.

Це не COVID і не грип – він поширюється зовсім інакше,

– зазначила вона.

За її словами, на відміну від дуже заразних інфекцій на кшталт кору, андський варіант хантавірусу має значно нижчий рівень заразності.

Як передається вірус і чим він небезпечний?

Передача вірусу між людьми можлива, але глобальний ризик зараження залишається низьким. Зазвичай хантавірус передається від гризунів: люди інфікуються, вдихаючи пил або частинки, забруднені сечею, фекаліями чи слиною тварин.

Оскільки круїз проходив через віддалені природні регіони, ймовірно, частина пасажирів могла заразитися ще під час подорожей на суходолі або до посадки на судно. Фахівці припускають, що окремі випадки зараження на борту MV Hondius могли виникнути через тісний контакт між людьми.

Водночас у британському Агентстві з охорони здоров'я зазначають, що хантавірус не передається через звичайні соціальні контакти або перебування в громадських місцях, магазинах, на роботі чи в школах.

Інкубаційний період зазвичай становить від двох до чотирьох тижнів, хоча симптоми можуть з'явитися і через понад місяць після зараження. Для діагностики існують спеціальні тести. Хвороба часто починається як грипоподібний стан: лихоманка, втома, м'язовий біль. Також можливі:

задишка;

біль у животі;

нудота;

блювання;

діарея.

Специфічного лікування не існує, однак рання госпіталізація та підтримувальна терапія значно підвищують шанси на одужання.

Світом шириться новий варіант коронавірусу: що відомо про "Цикаду"?

Новий субваріант COVID-19 під назвою "Цикада" вже виявили щонайменше у 25 країнах світу. ВООЗ продовжує спостерігати за його поширенням, зокрема у США, Великій Британії, Гонконгу та Мозамбіку.

Наразі немає даних, що "Цикада" є небезпечнішою за попередні варіанти коронавірусу, однак через велику кількість мутацій фахівці ретельно її досліджують.

Симптоми нового штаму залишаються типовими для COVID-19: підвищена температура, кашель, біль у горлі, нежить, слабкість, головний біль, ломота в тілі, а інколи – задишка та розлади шлунково-кишкового тракту.

22 квітня у Міністерстві охорони здоров'я України повідомили про перший лабораторно підтверджений випадок зараження субваріантом "Цикада" на території країни.