Про це 22 квітня повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Що відомо про "Цикаду"?

Фахівці Центрц громадського здоров'я зафіксували перший випадок нового субваріанту коронавірусу "Цикада" (BA.3.2). Його визначили під час скенування, що дозволяє визначити мутації вірусу.

МОЗ наводить дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, які свідчать, що цей варіант не має ознак про підвищений епідемічний ризик або здатність спричинити нову масштабну хвилю захворюваності.

Зазначається, що симптоми "Цикади" такі ж, як і в інших варіантах COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, можливе подразнення очей та висипи.

Водночас наявність мутацій потребує подальшого спостереження, особливо серед груп ризику тяжкого перебігу захворювання. Тому людям з групи ризику рекомендуємо проконсультуватися з сімейним лікарем щодо вакцинації,

– заявив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

У МОЗ зазначають, що вакцинація залишається найефективнішим способом уникнути тяжкого перебігу хвороби та ускладнень.

