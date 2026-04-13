За даними Центру контролю та профілактики захворювань (CDC), його виявили щонайменше у 23 країнах світу.

Що відомо про "Цикаду"?

Мутацію, відому як штам "Цикада" (BA.3.2), зафіксували, зокрема, у США, Гонконгу, Мозамбіку та Великій Британії. Попри велику кількість генетичних змін, наразі немає доказів, що він є більш небезпечним за попередні варіанти.

Водночас дослідники звертають увагу на особливість – серед інфікованих, як повідомляється, частіше трапляються діти, ніж дорослі.

Штам BA.3.2 отримав неофіційну назву "Цикада" через незвичну динаміку його виявлення: у низці регіонів він ніби "затихав" і тривалий час не демонстрував активного поширення, що нагадує поведінку цикад, які можуть довго перебувати у прихованому стані.

Як інформують у CDC, випадки цього варіанту вже виявили щонайменше у 25 штатах США. Також його ідентифікували у зразках мазків носоглотки у кількох мандрівників, у клінічних матеріалах пацієнтів, а також у численних пробах стічних вод, які використовують для епідеміологічного спостереження.

ВООЗ класифікувала BA.3.2 як "варіант під наглядом", тобто такий, що потребує посиленого контролю, поки фахівці оцінюють його потенційний вплив на глобальне здоров'я.

Чи дійсно в зоні ризику переважно діти?

Аналіз даних, зокрема з Нью-Йорка, показує, що діти можуть мати вищу ймовірність позитивного тесту на цей штам порівняно з дорослими. Однак науковці застерігають від поспішних висновків, адже результати ще не пройшли рецензування і не були офіційно опубліковані, хоча загальна тенденція виглядає переконливою, як зазначає професор Равіндра Гупта.

Серед можливих пояснень такої ситуації те, що новий варіант може гірше розпізнаватися імунною системою, оскільки є відносно свіжим і раніше з ним не було контакту. Також припускається, що дитячий імунітет, який ще не має великого "досвіду" зустрічей із різними штамами COVID-19, може реагувати слабше.

Натомість у дорослих з віком формується ширший спектр антитіл, що забезпечує кращий захист і може частково пояснювати різницю у сприйнятливості. Інша гіпотеза пов'язує це з мутаціями у структурних білках вірусу, які можуть впливати на його здатність проникати в клітини та уникати імунної відповіді.

Команда дослідників Гупти наразі збирає додаткові зразки від дітей, щоб точніше зрозуміти причини можливої вікової різниці у зараженні.

Як проявляється захворювання?

Щодо симптомів, наразі немає даних, які б свідчили про більш тяжкий перебіг хвороби або появу унікальних клінічних проявів. Як зазначає епідеміолог Пол Гантер, характер симптомів загалом не відрізняється від інших варіантів COVID-19.

Зазвичай інфекція може проявлятися лихоманкою, кашлем, болем у горлі, нежитем, втомою, головним болем, ломотою в тілі, задишкою або шлунково-кишковими розладами. Вірус уражає ті самі клітини незалежно від штаму, тому клінічна картина залишається подібною.

Мутації SARS-CoV-2 – природний процес для РНК-вірусів, які змінюються досить швидко. CDC охарактеризував BA.3.2 як "високодивергентний" варіант, тобто такий, що значно відрізняється від початкового "Омікрону". За словами науковців, такі зміни можуть частково ускладнювати розпізнавання вірусу імунною системою та допомагати йому обходити вже наявний імунітет.

Через це може зростати кількість випадків зараження. Водночас вакцини, ймовірно, можуть дещо втрачати ефективність проти цього варіанту, але все одно забезпечують захист, особливо від тяжкого перебігу хвороби. У більшості випадків інфекція може проходити легше. ВООЗ повідомляє, що близько 67% населення світу вже отримали щеплення від COVID-19.

Проте доступ до оновлених бустерів, адаптованих під нові штами, суттєво різниться залежно від країни. Фармацевтичні компанії, за оцінками експертів, розроблятимуть нові версії вакцин, спрямовані саме на такі варіанти, лише у разі суттєвого зростання захворюваності або тяжких наслідків.

Важливо! Фахівці наголошують, що поява нових мутацій є очікуваним процесом і супроводжуватиме людство й надалі. Водночас це не обов'язково означає збільшення смертності чи різке погіршення ситуації.

Ймовірно, нові хвилі заражень виникатимуть і надалі, але загальна тенденція може залишатися такою, що тяжких випадків стає менше. У ВООЗ також підкреслюють, що ризик для громадського здоров'я наразі оцінюється як низький. COVID-19, за словами експертів, поступово перетворюється на сезонну респіраторну інфекцію.

Людям із груп ризику – літнім, хронічно хворим та імунокомпрометованим – рекомендують уважніше ставитися до свого стану та своєчасно звертатися по медичну допомогу.

