Про це 25 березня повідомило Міністерство охорони здоров'я Італії, передає EuroNews. Зазначається, що це перший зафіксований випадок зараження людини штамом H9N2 у Європі.

Що відомо про випадок зараження пташиним грипом?

У відомстві зазначили, що всі необхідні перевірки провели оперативно, а контакти пацієнта встановили в межах стандартних заходів контролю та моніторингу.

Хворий має супутні захворювання, перебуває в ізоляції в лікарні та отримує лікування.

Водночас випадків масового зараження людей цим штамом або передачі вірусу від людини до людини раніше не фіксували. Зазвичай люди заражаються через прямий контакт із хворими птахами або середовищем, яке було ними забруднене.

У Європейському центрі з профілактики та контролю захворювань додали, що поодинокі випадки зараження людей пташиним грипом є очікуваними в регіонах, де вірус циркулює серед птахів.

До слова, у період з кінця листопада 2025 року до кінця лютого 2026-го зафіксували 10 випадків пташиного грипу серед людей, і всі вони були без летальних наслідків. Випадки реєстрували в таких країнах:

Камбоджа (один випадок штаму A(H5N1);

Китай (вісім випадків штаму A(H9N2) і один – A(H10N3)).

З урахуванням даних італійських органів охорони здоров'я та особливостей поширення вірусу, фахівці оцінюють ризик для населення ЄС і ЄЕЗ від цього випадку як дуже низький.

