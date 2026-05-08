В Испании госпитализировали пассажирку авиарейса после контакта с больной смертельным хантавирусом

В Испании в больницу попала женщина, у которой подозревают хантавирус после перелета из Южной Африки. Она находилась на том же рейсе, где ранее находилась пассажирка круизного лайнера MV Hondius, которая впоследствии умерла.

Сейчас ожидаются результаты анализов. Об этом сообщает Reuters.

Что известно о женщине, которую госпитализировали с симптомами смертельного вируса?

В Испании госпитализировали 32-летнюю женщину из провинции Аликанте, у которой обнаружили симптомы, похожие на хантавирусную инфекцию. Сейчас медики ожидают результаты лабораторных анализов, которые должны подтвердить или опровергнуть диагноз.

По данным Reuters, женщина возвращалась из Йоханнесбурга тем же рейсом, на котором некоторое время находилась пассажирка круизного лайнера MV Hondius. Известно, что больная женщина из-за тяжелого состояния не смогла продолжить путешествие, ее сняли с рейса еще до вылета самолета, а на следующий день она умерла в ЮАР.

Испанские органы здравоохранения сообщили, что госпитализированная пассажирка имеет легкие респираторные симптомы и находится под медицинским наблюдением. Также специалисты устанавливают круг людей, с которыми она контактировала после возвращения в страну. В самолете женщина сидела примерно в двух рядах от больной пассажирки круизного судна. Медики отмечают, что непосредственный контакт между ними был кратковременным, поскольку инфицированная находилась на борту недолго.

Что такое хантавирус и какие у него симптомы?

Хантавирус – это опасная вирусная инфекция, которая передается человеку от диких грызунов, в частности мышей и полевок. Чаще всего заражение происходит через вдыхание пыли с частицами слюны, мочи или фекалий животных, а также через загрязненные поверхности или пищу.

Болезнь может вызвать:

высокую температуру,

головную боль,

тошноту,

боль в мышцах и пояснице.

В тяжелых случаях:

поражение почек,

кровотечения,

дыхательную недостаточность.

От человека к человеку вирус практически не передается.

Чтобы снизить риск заражения, медики советуют избегать контакта с грызунами, не поднимать пыль в старых помещениях, хранить еду в закрытых контейнерах и соблюдать гигиену во время пребывания на природе.

Если после контакта с потенциально зараженными местами появились симптомы, стоит немедленно обратиться к врачу.

Что известно о вспышке опасного вируса?

На круизном лайнере MV Hondius зафиксировали вспышку хантавируса, в результате которой умерли три человека. Еще трое пассажиров заболели: двое продолжают находиться на борту судна, а британского туриста госпитализировали в отделение интенсивной терапии в Йоханнесбурге.

Судно отправилось из аргентинского порта Ушуаи около трех недель назад, а сейчас находится на якоре вблизи столицы Кабо-Верде – города Прая.

Региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге отметил, что хантавирусные инфекции случаются довольно редко и преимущественно связаны с контактами с грызунами. По его словам, передача таких вирусов от человека к человеку происходит крайне редко.